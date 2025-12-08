Yeni evlilikleri teşvik etmek için hükümet düğmeye bastı. Evlilik Kredisi desteği 2026 ocak ayı itibari ile eşlerin her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda 250 bin TL'ye yükseltiyor. Eşlerden en az birinin 26-29 yaş aralığında olan başvurularda ise faizsiz evlilik kredi tutarı 200 bin TL'ye çıkıyor. Peki evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, kimler faydalanır? Faizsiz evlilik kredi destek şartı nedir?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "(Aile ve Gençlik Fonu) Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Gençlik Fonu'nda sağlanan kredi desteğini 2026 yılı Ocak ayı itibarıyla artıracaklarını belirterek, "18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız." dedi.
18-25 ile 26-29 yaş aralığında olanlara ne kadar faizsiz evlilik kredisi verilecek?
Aile ve Gençlik Fonu'nu da kurduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti: "Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız.
Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."
Evlilik kredisi başvuru şartı nedir?
Projeden yararlanmak üzere başvuran çiftlerin her ikisi de aşağıdaki şartları taşımalıdır:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak, (01.10.2025 ve sonrası başvurularda uygulanacaktır.)
Çiftlerin son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibari ile resmi nikâh gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.
Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır-
Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' aracılığıyla alınıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla yapılıyor.
Evlilik kredisi alma yaş sınırı var mı?
Evlilik kredisi başvurusunda yaş şartı yer alıyor. Buna göre başvuru tarihi itibariyle 18-29 yaş arasında olmak koşulu aranacak. (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).