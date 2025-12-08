Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.

Evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır-

Evlilik kredisi başvuruları aile.gov.tr üzerinden e-Devlet 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' aracılığıyla alınıyor. Başvurular e-Devlet şifresi ve T.C kimlik numarasıyla yapılıyor.





EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ



