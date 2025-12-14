Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 14 Aralık Pazar maç programı

Futbol tutkunlarını bugün heyecan dolu bir maç takvimi bekliyor. Süper Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında derbi coşkusu yaşanacak. Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayarak kritik bir mücadeleye çıkacak. Avrupa liglerinde de rekabet hız kesmeden devam ediyor. İngiltere Premier Lig’de West Ham ile Aston Villa karşı karşıya gelirken, İspanya La Liga’da Celta Vigo ile Athletic Bilbao, Alaves ile Real Madrid sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Fransa Ligue 1 ve Trendyol 1. Lig’de de gün boyunca sonucu merakla beklenen karşılaşmalar futbolseverlerle buluşacak. İşte 14 Aralık Pazar gününün maç programı.