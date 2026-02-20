İstanbul'a kar alarmı! İstanbul kar ne zaman yağacak, kaç gün sürecek? İstanbul'da hangi günler kar yağışı olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Şubat ayı içinde etkili olması beklenen yağışlar için 7 kentte sarı kodlu uyarı verilirken, uzmanlar soğuk hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirtti.

Yeni haftaya ilişkin hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil birçok şehirde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Rapora göre özellikle hafta ortasından itibaren sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı ifade edildi.

İSTANBUL'A KAR PAZAR GÜNÜ GELİYOR! MGM'nin tahminlerine göre, Pazar günü itibarıyla İstanbul'da hava durumu kökten değişiyor. Batıdan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıklar hızla düşecek ve yağışlar karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şekline dönüşecek. Pazar günü İstanbul genelinde kar yağışı beklentisi yüksek. Özellikle kentin yüksek rakımlı semtlerinde (Çamlıca, Aydos, Kartal, Beykoz vb.) kar örtüsü oluşumu kuvvetle muhtemel.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: KAR ETKİSİNİ ARTIRABİLİR! Pazar günü başlayacak kar yağışının, Pazartesi günü de aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durum, özellikle sabah işe gidiş saatlerinde trafik ve ulaşımda aksamalara neden olabilir. İstanbulluların toplu taşımayı tercih etmeleri ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmaları büyük önem taşıyor.