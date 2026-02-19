Yeni Şafak
Emlak Konut faizsiz konut kampanyası 2026 nasıl başvurulur? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde var mı? Emlak Konut Hoş Geldin Evim kampanyası şartları

21:3719/02/2026, Perşembe
Sonraki haber

Emlak Konut GYO, 19 Şubat-18 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli “Hoş Geldin Evim” kampanyasını duyurdu. Faizsiz finansman seçenekleri, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim ve taksitleri 3. yılda başlatma imkânı sunan kampanya, İstanbul başta olmak üzere dört ildeki 24 projeyi kapsıyor.

Emlak Konut GYO, 2026 yılına özel hazırladığı “Hoş Geldin Evim” kampanyasıyla konut sahibi olmak isteyenlere yeni finansman alternatifleri sundu. Kampanya; faizsiz ödeme planları, peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirim ve esnek taksit seçenekleriyle dikkat çekiyor. Başvurular 19 Şubat 2026’da başladı ve 18 Mart 2026’ya kadar devam edecek.


Üç farklı ödeme modeli sunuluyor


Kampanya kapsamında alıcılara üç ayrı finansman seçeneği tanındı. Peşin ödeme modelini tercih edenler için 2026 yılına özel yüzde 26 indirim uygulanıyor. Ayrıca peşin ödeme yapanlara 6 taksit imkânı sağlanarak ödeme süreci kolaylaştırılıyor.


“Yeni Yuvam Modeli”ni seçenler ise yüzde 12 indirim avantajından yararlanabiliyor. Bir diğer seçenek olan taksit erteleme modelinde ise ödemelere üçüncü yılda başlanabiliyor. Bu sistem, özellikle planlı ödeme yapmak isteyenler için alternatif bir yol sunuyor.



Hangi illerde ve projelerde geçerli?


“Hoş Geldin Evim” kampanyası, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’de bulunan toplam 24 projesini kapsıyor. İstanbul’daki Batı Ataşehir Evleri, Yeni Fikirtepe, Düşler Vadisi Riva, Kuzey Adalar, Senfoni Etiler ve Maslak 1453 gibi projeler kampanya dahilinde yer alıyor.


Ankara ve İzmir’deki projeler kampanya listesinde bulunmuyor. Satışa sunulan projeler arasında konutların yanı sıra bazı ticari üniteler de yer alıyor.



Başvuru süreci ve satış ofisleri


Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 18 Mart 2026 tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor. Satış işlemleri belirlenen takvim çerçevesinde yürütülecek.


Ramazan ayı boyunca Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile proje satış ofisleri, mesai saatlerinin yanı sıra iftar sonrasında da hizmet vermeyi sürdürecek. Detaylı bilgiye Emlak Konut’un resmi internet sitesi ve çağrı merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.


Hoş Geldin Evim Kampanyası detayları için tıklayınız


Emlak Konut'un satışa sunulan 24 prestijli projesi

“Hoş Geldin Evim Kampanyası”, Emlak Konut’un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli’deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor.


Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor.


Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı.




