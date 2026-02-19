Emlak Konut faizsiz konut kampanyası 2026 nasıl başvurulur? İstanbul, Ankara, İzmir illerinde var mı? Emlak Konut Hoş Geldin Evim kampanyası şartları





Üç farklı ödeme modeli sunuluyor





Kampanya kapsamında alıcılara üç ayrı finansman seçeneği tanındı. Peşin ödeme modelini tercih edenler için 2026 yılına özel yüzde 26 indirim uygulanıyor. Ayrıca peşin ödeme yapanlara 6 taksit imkânı sağlanarak ödeme süreci kolaylaştırılıyor.





“Yeni Yuvam Modeli”ni seçenler ise yüzde 12 indirim avantajından yararlanabiliyor. Bir diğer seçenek olan taksit erteleme modelinde ise ödemelere üçüncü yılda başlanabiliyor. Bu sistem, özellikle planlı ödeme yapmak isteyenler için alternatif bir yol sunuyor.



