Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Rıza Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Sırrı Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.
Ünlülere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden şarkıcı Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden 5’i tutuklama talebiyle, 12’si ise adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
21 kişi gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak’, ‘Fuhşa teşvik ve aracılık etme’ ile ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak’ suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın ve Buse Görkem Narcı’nın da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Öte yandan şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Ünlülerden dördü serbest, beşine tutuklama talebi
Şüphelilerden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kemal Doğulu savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Barış Talat, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 12 şüpheli ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.