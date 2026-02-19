TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Diyarbakır 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana’da kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı.