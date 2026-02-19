Yeni Şafak
TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Diyarbakır 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi

16:4419/02/2026, Perşembe
TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura sonucunda 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Adana kura sonuçları e-Devlet veya TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Kura çekilişleri TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden canlı izlenecek. İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana’da kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü yapılacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası ile Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 12 bin 400 sosyal konutun hak sahipleri belirlenecek. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Adana kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adana TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

