1 /4 Türkiye genelinde hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Diyarbakır'da yapılacak 12 bin 165 konut için Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Merkezi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kurada ismi çıkmayanlar ise başvuru ücreti olan 5 bin TL’nin ne zaman geri verileceğini merak ediyor. İşte 5000 TL'lik başvuru bedeli nasıl geri alınır? sorusunun cevabına ilişkin detaylar.

2 /4 Diyarbakır TOKİ kurası çıkmayan başvuru ücretini geri iade ne zaman alınacak? “500 Bin Sosyal Konut Projesinde” kurada hak sahibi olamayan vatandaşlar, başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan Bankanın yetkili şubeleri ve ATM’lerinden geri alabilecektir.

3 /4 E-DEVLET ÜZERİNDEN İADE İŞLEMİ NASIL YAPILIR? Başvuru bedelini e-Devlet üzerinden gerçekleştiren kişiler ATM ve banka şubeleri aracılığı ile başvuru bedelinin iadesini alabiliyor. e-Devlet kapısı, iade sürecini takip etmek için; 1- "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)" hizmetini aratın. 2- "Konut/İş Yeri Başvuru" sekmesine tıklayın. 3- Başvurunuzun durumunda "İade Edildi" veya "İade Sürecinde" ibaresini görüyorsanız, ilgili bankanın kanallarını kontrol ederek ücret iadenizi alabilirsiniz.