ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?





Ata Turizm İşletmecilik halka arz kapsamında toplam 280 milyon lot dağıtımı gerçekleştirecek. Ancak ATATR halka arz sonuçları henüz açıklanmadığı için kişi başına düşen net lot miktarı da henüz belli olmadı.

Katılımcı sayısına göre dağıtılması muhtemel lot miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor:

- 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).

- 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).

- 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).

- 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).

- 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).







