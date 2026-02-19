Yeni Şafak
Ata Turizm (ATATR) borsa işlem tarihi belli oldu! Ata Turizm halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Ata Turizm (ATATR) borsa işlem tarihi belli oldu! Ata Turizm halka arz kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

13:1419/02/2026, Perşembe
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk, halka arz sonuçları açıklandı. 'ATATR' borsa kodu ile işlem görmeye hazırlanan firma 280 milyon lot dağıttı ve Ata Turizm'in 34.9'u halka açıldı. Peki, Ata Turizm halka arz sonuçları kapsamında kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

Ata Turizm (ATATR) borsa işlem tarihi açıklandı. SPK onayı ile 11-12-13 Şubat tarihlerinde talep toplayan Ata Turizm halka arz sonuçları açıklandı. “Ata Turizm kaç lot verdi?” sorusu da yatırımcılar tarafından merak edildi. Peki, Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek?

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI!


Firma 11-12-13 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 280 milyon lot dağıttı.

Firma kişi başına 2.016 TL değerinde 180 lot verdi. Firmanın halka arzına 622 bin 600 kişi katıldı.


ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?


Ata Turizm İşletmecilik halka arz kapsamında toplam 280 milyon lot dağıtımı gerçekleştirecek. Ancak ATATR halka arz sonuçları henüz açıklanmadığı için kişi başına düşen net lot miktarı da henüz belli olmadı.

Katılımcı sayısına göre dağıtılması muhtemel lot miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor:

- 150 Bin katılım ~ 747 Lot (8366 TL).

- 250 Bin katılım ~ 448 Lot (5017 TL).

- 350 Bin katılım ~ 320 Lot (3584 TL).

- 500 Bin katılım ~ 224 Lot (2508 TL).

- 700 Bin katılım ~ 160 Lot (1792 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 102 Lot (1142 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 70 Lot (784 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 60 Lot (672 TL).



ATA TURİZM (ATATR) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?


Ata Turizm İşletmecilik halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak. Hisselerin borsada işlem göreceği ilk gün netleştiğinde detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. 

ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI


Firmanın hisse 11,20 TL olarak belirlendi.

#ata turizm
#halka arz
#sermaye piyasası kurulu
