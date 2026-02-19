MSÜ sınav yerleri giriş belgesi ile ilgili beklenen açıklama geldi. 2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için süreç hızla ilerliyor. Başvuru işlemlerini 29 Ocak’ta tamamlayan adaylar, şimdi sınav merkezi ve giriş belgelerine ilişkin yapılacak açıklamayı bekliyordu. ÖSYM müjdeli haberi duyurdu. Kurumdan yapılan son dakika açıklamasında MSÜ 2026 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı belirtildi. Peki, 2026 MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl öğrenilir? İşte detaylar.

1 /5 MSÜ sınavına sayılı günler kaldı. Subay, astsubay adayları heyecanla sınav yerlerini öğrenmek istiyor. Her gün gelişme olup olmadığı kontrol edilirken tarihi öğrenmeye çalışanlar "MSÜ sınav yerleri açıklandı mı" sorusuna başvuruyor.

2 /5 2026 MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLADI MSÜ 2026 1 Mart'ta gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesi için heyecanla bekliyordu ki, beklenen duyuru saat 11.00'de geldi.

ÖSYM yaptığı açıklamada "1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır" diye belirtti.



3 /5 2026 MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR? Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir.

MSÜ 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

4 /5 2026 MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK? 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 120 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulanacak. Adayların sınav binalarına giriş için saat 10.00’dan önce hazır bulunmaları gerekiyor; zira saat 10.00’dan sonra binalara giriş yapılamayacak.