Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilen illerden biri Diyarbakır oldu. Merkez, Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 165 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

1 /137 TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda yapıldı. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

2 /137

3 /137

4 /137

5 /137

6 /137

7 /137

8 /137

9 /137

10 /137

11 /137

12 /137

13 /137

14 /137

15 /137

16 /137

17 /137

18 /137

19 /137

20 /137

21 /137

22 /137

23 /137

24 /137

25 /137

26 /137

27 /137

28 /137

29 /137

30 /137

31 /137

32 /137

33 /137

34 /137

35 /137

36 /137

37 /137

38 /137

39 /137

40 /137

41 /137

42 /137

43 /137

44 /137

45 /137

46 /137

47 /137

48 /137

49 /137

50 /137

51 /137

52 /137

53 /137

54 /137

55 /137

56 /137

57 /137

58 /137

59 /137

60 /137

61 /137

62 /137

63 /137

64 /137

65 /137

66 /137

67 /137

68 /137

69 /137

70 /137

71 /137

72 /137

73 /137

74 /137

75 /137

76 /137

77 /137

78 /137

79 /137

80 /137

81 /137

82 /137

83 /137

84 /137

85 /137

86 /137

87 /137

88 /137

89 /137

90 /137

91 /137

92 /137

93 /137

94 /137

95 /137

96 /137

97 /137

98 /137

99 /137

100 /137

101 /137

102 /137

103 /137

104 /137

105 /137

106 /137

107 /137

108 /137

109 /137

110 /137

111 /137

112 /137

113 /137

114 /137

115 /137

116 /137

117 /137

118 /137

119 /137

120 /137

121 /137

122 /137

123 /137

124 /137

125 /137

126 /137

127 /137

128 /137

129 /137

130 /137

131 /137

132 /137

133 /137

134 /137

135 /137

136 /137