TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

12:4519/02/2026, Perşembe
G: 19/02/2026, Perşembe
Yüzyılın Konut Projesi'nde bugün kurası çekilen illerden biri Diyarbakır oldu. Merkez, Bağlar, Kayapınar, Bismil, Çermik, Çınar, Dicle, Eğil, Hani, Hazro, Kulp, Lice, Silvan ilçelerinde inşa edilecek 12 bin 165 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Diyarbakır TOKİ kura sonuçları e-Devlet sistemi veya TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Diyarbakır kura çekimi, 19 Şubat Perşembe günü gerçekleştirildi. Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Ziya Gökalp Salonu’nda yapıldı. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. İşte 2026 Diyarbakır TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

TOKİ Diyarbakır kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı için tıklayın

