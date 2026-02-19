Yeni Şafak
TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Adana kura çekiliş listesi

11:0119/02/2026, Perşembe
TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Adana etabının kura heyecanı sona eriyor. Kentte inşa edilecek konutlar için hak sahibi belirleme kurası 20 Şubat Cuma günü Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek. Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 tipindeki 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Adana kura çekiliş listesi de yayımlandı. İşte 500 bin konut Adana TOKİ kurasına gireceklerin isimleri.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana için yapılacak kura çekiminin detayları netleşti. Buna göre TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat Cuma günü saat 11.00’de, Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde, Adana'daki projeye kura çekimine katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi TOKİ tarafından erişime açıldı. İşte TOKİ Adana kura çekiliş listesi.

TOKİ Adana merkez ve ilçeleri kura çekilişi başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri tam listesi için tıklayın

