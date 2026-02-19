Emekli Maaşı Hesaplama – İkramiyesi (4A, 4B, 4C) 2026: Ramazan ve Kurban Bayramı 2026 Emekli İkramiyesi Zammı açıklandı mı?

Emeklilere her yıl iki dini bayram öncesinde ödenen bayram ikramiyesi için gözler 2026 rakamlarına çevrildi. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca hak sahibi, geçen yıl 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin bu yıl ne kadar olacağını ve ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor.

1 /5 Bayram öncesi emeklilerin en önemli gündemlerinden biri olan ikramiye ödemelerinde beklenti yükseldi. Geçtiğimiz yıl 4 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi için 2026’da artış olup olmayacağı araştırılırken, zam oranı ve ödeme takvimi yakından takip ediliyor.

2 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2026 NE KADAR, BELLİ OLDU MU? Emekli bayram ikramiyesi için 2026 tutarı henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin ihtimaller şöyle; Bu yıl bayram ikramiyesine asgari ücrete yapılan % 27 oranında zam yapılırsa 4.000 TL olan bayram ikramiyesi 5.080 TL'ye yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan % 12,19'luk zam oranı uygulanırsa 4.487 TL olacak.

3 /5 Memur ve memur emeklisine uygulanan % 18,6'lık zam uygulanırsa bayram ikramiyesi 4.744 TL olacak. 2025 yılı enflasyonu % 30,89'luk oran bayram ikramiyesine uygulanırsa yeni tutar 5.235 TL'ye yükselecek.

4 /5 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Ramazan Bayramı tarihleri dikkate alındığında ödemelerin 9-15 Mart haftası içerisinde ödenmesi bekleniyor.