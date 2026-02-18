Yeni Şafak
TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Gaziantep kura çekiliş listesi

13:2918/02/2026, Çarşamba
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. Bu kapsamda Gaziantep konut kurası, 20 Şubat Cuma günü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilecek. TOKİ Gaziantep kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de yayımlandı. İşte 500 bin sosyal konut projesi Gaziantep kura çekilişine katılacakların listesi.

TOKİ Gaziantep kura çekimi 20 Şubat’ta saat 13.00'te Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kamil Ocak Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi açıklandı. İşte 500 bin konut Gaziantep kura çekilişine katılacaklar listesi.

TOKİ Gaziantep kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Gaziantep kura çekiliş listesi için tıklayın

