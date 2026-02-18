SAHUR VE İFTAR İÇİN İPUÇLARI

Ramazan ayını hem bedenen hem de ruhen sağlıklı geçirmek için doğru beslenme stratejileri büyük önem taşır. Sahurda tüketilen besinlerin gün boyu tokluk hissi sağlaması, iftarda ise mideyi yormayacak hafif seçimler yapılması önerilir.

"Ramazan ayı, sadece fiziksel bir açlık süreci değil; aynı zamanda sabır, şükür ve yardımlaşma duygularının zirveye ulaştığı bir arınma dönemidir."

Sahurda Tok Tutan Besinler: Sahur sofralarında protein ağırlıklı beslenmek, gün içindeki enerji kaybını minimize eder. Yumurta, peynir, yoğurt gibi protein kaynaklarının yanı sıra tam tahıllı ekmekler ve ceviz, badem gibi sağlıklı yağlar içeren kuruyemişler tercih edilmelidir. Aşırı tuzlu ve baharatlı gıdalardan kaçınmak, gün içindeki susuzluk hissini azaltacaktır.







