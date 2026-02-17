Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Murat Dalkılıç’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Sanat eğitimi kapsamında piyano eğitimi alan Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. Peki Murat Dalkılıç kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Murat Dalkılıç’ın hayatı, biyografisi.
Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası’nda tamamladı. Lise yıllarında profesyonel düzeyde basketbol oynadı; aynı dönemde müzikle de ilgilenmeye başladı. 15 yaşındayken kurduğu okul müzik grubunda solist olarak yer aldı.
Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim aldı.
Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. 2010 yılında “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı. Daha sonra sırasıyla “Bir Güzellik Yap” (2012), “Daha Derine” (2014) ve “Epik” (2016) albümlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu albümlerde yer alan çeşitli şarkılar müzik listelerinde yer aldı.
Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer aldı. 2014 yılında “Söyle Söyleyebilirsen” adlı yarışma programını sundu ve “Sil Baştan” adlı dizide rol aldı. Kariyeri boyunca Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller aldı.
Murat Dalkılıç’ın müzik kariyeri
Pop müzik alanında kariyerini sürdüren Murat Dalkılıç, yayımladığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının diskografisinde öne çıkan albümler şöyle:
2008 – Kasaba
2009 – Pardon
2009 – La Fontaine
2010 – Merhaba
2012 – Bir güzellik yap
2014 – Daha derine
2016 – Epik
2019 – Afeta