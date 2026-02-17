Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim aldı.

Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. 2010 yılında “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı. Daha sonra sırasıyla “Bir Güzellik Yap” (2012), “Daha Derine” (2014) ve “Epik” (2016) albümlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu albümlerde yer alan çeşitli şarkılar müzik listelerinde yer aldı.