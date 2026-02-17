Yeni Şafak
Murat Dalkılıç kimdir?

17/02/2026, Salı
17/02/2026, Salı
Ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında Murat Dalkılıç’ın gözaltına alındığı öğrenildi. Sanat eğitimi kapsamında piyano eğitimi alan Dalkılıç, İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden 2012 yılında mezun oldu. Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. Peki Murat Dalkılıç kimdir, nereli kaç yaşında? İşte Murat Dalkılıç’ın hayatı, biyografisi.

Murat Dalkılıç, 7 Ağustos 1983 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kuşadası’nda tamamladı. Lise yıllarında profesyonel düzeyde basketbol oynadı; aynı dönemde müzikle de ilgilenmeye başladı. 15 yaşındayken kurduğu okul müzik grubunda solist olarak yer aldı.

Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı. Müzik çalışmalarının yanı sıra oyunculuk alanında da eğitim aldı.

Profesyonel müzik kariyerine 2008 yılında yayımladığı “Kasaba” adlı EP ile başladı. 2010 yılında “Merhaba” isimli ilk stüdyo albümünü yayımladı. Daha sonra sırasıyla “Bir Güzellik Yap” (2012), “Daha Derine” (2014) ve “Epik” (2016) albümlerini dinleyiciyle buluşturdu. Bu albümlerde yer alan çeşitli şarkılar müzik listelerinde yer aldı.

Murat Dalkılıç, müzik kariyerinin yanı sıra televizyon projelerinde de yer aldı. 2014 yılında “Söyle Söyleyebilirsen” adlı yarışma programını sundu ve “Sil Baştan” adlı dizide rol aldı. Kariyeri boyunca Video Müzik Ödülleri ve Altın Kelebek Ödülleri kapsamında çeşitli ödüller aldı.

Murat Dalkılıç’ın müzik kariyeri

Pop müzik alanında kariyerini sürdüren Murat Dalkılıç, yayımladığı albümler ve hit şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Sanatçının diskografisinde öne çıkan albümler şöyle:

2008 – Kasaba

2009 – Pardon

2009 – La Fontaine

2010 – Merhaba

2012 – Bir güzellik yap

2014 – Daha derine

2016 – Epik

2019 – Afeta

