500 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Sakarya kura çekimi 17 Şubat’ta Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştiriliyor. Sakarya merkez ve ilçelerinde toplam 6 bin 633 sosyal konut inşa edilecek. Sakarya, Adapazarı, Arifiye, Serdivan, Akyazı, Ferizli, Geyve, Hendek, Karasu, Kocaali, Söğütlü ve Taraklı’da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar, hak sahipliği belirleme sonuçlarını çekilecek kura sonrası isim listesi üzerinden öğrenebilecek. TOKİ Sakarya konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /3 Sakarya TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. Sakarya TOKİ kura çekimi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.

