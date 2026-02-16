ASKİ su kesintisi duyurusu: Sular saat kaçta gelecek? 16 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

Çubuk ilçesinde 16 Şubat 2026 tarihinde planlı olmayan bir su kesintisi yaşanacak. Gece saat 23:40'da başlayan kesinti 12:00’ya kadar sürecek. Su kesintisi, içme suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. İşte Ankara’daki su kesintisinden etkilenecek yerler.
Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Su kesintisi Ankara'nın bazı mahallelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.
ÇUBUK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Arıza Tarihi: 15.02.2026 23:40:00
Tamir Tarihi: 16.02.2026 12:00:00
Detay: Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Basın sokakta Ø300mm içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Çubuk ilçesi Akkuzulu, Kapaklı, Akbayır, Eskiçöte ve Küçükali mahalleleri.