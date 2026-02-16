Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ASKİ su kesintisi duyurusu: Sular saat kaçta gelecek? 16 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

ASKİ su kesintisi duyurusu: Sular saat kaçta gelecek? 16 Şubat Ankara’da su kesintisi olacak ilçeler hangileri?

08:5516/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
ASKİ Ankara su kesintisi
ASKİ Ankara su kesintisi

Çubuk ilçesinde 16 Şubat 2026 tarihinde planlı olmayan bir su kesintisi yaşanacak. Gece saat 23:40'da başlayan kesinti 12:00’ya kadar sürecek. Su kesintisi, içme suyu hattında meydana gelen arızadan kaynaklanıyor. İşte Ankara’daki su kesintisinden etkilenecek yerler.

Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu yaptı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 16 Şubat Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyurdu. Su kesintisi Ankara'nın bazı mahallelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak.

ÇUBUK'TA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Tarihi: 15.02.2026 23:40:00

Tamir Tarihi: 16.02.2026 12:00:00

Detay: Çubuk ilçesi Yıldırım Beyazıt mahallesi Basın sokakta Ø300mm içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Çubuk ilçesi Akkuzulu, Kapaklı, Akbayır, Eskiçöte ve Küçükali mahalleleri.

#ASKİ
#ASKİ su kesintisi
#Ankara su kesintisi
#Gölbaşı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi