Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini Selke ve Bertuğ Yıldırım kaydederken, Beşiktaş'ın golleri ise Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi.