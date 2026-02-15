Yeni Şafak
Beşiktaş nefes aldı! Üç puanı son dakikada kurtardı | ÖZET

21:5615/02/2026, Pazar
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında RAMS Başakşehir ile Beşiktaş takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş oyuncusu Orkun Kökçü (10) attığı gol sonrası sevinç yaşadı.
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Zorlu mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Ev sahibi takımın gollerini Selke ve Bertuğ Yıldırım kaydederken, Beşiktaş'ın golleri ise Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a çıkarırken, Başakşehir ise 33 puanda kaldı.

Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri

Başakşehir:
Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Shomurodov, Feyzullayev, Harit, Selke.
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, El Bilal, Oh.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.

24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.

36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0

43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1

Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

58. dakikada Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle maçta 2-1 öne geçti.

88. dakikada Bertuğ Yıldırım, yaptığı kafa vuruşuyla maçta skoru eşitledi: 2-2

89. dakikada Bertuğ Yıldırım, golü atarken yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

90+7' Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.

Maç, Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



#Süper Lig
#Başakşehir
#Beşiktaş
