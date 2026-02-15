Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş deplasmanda Başakşehir'in konuğu oldu. Zorlu mücadelede 1-0 geriye düşmesine rağmen siyah-beyazlılar, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı takımın 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Ev sahibi takımın gollerini Selke ve Bertuğ Yıldırım kaydederken, Beşiktaş'ın golleri ise Oh, Orkun Kökçü ve Mustafa Hekimoğlu'ndan geldi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 40'a çıkarırken, Başakşehir ise 33 puanda kaldı.
Başakşehir - Beşiktaş maçı ilk 11'leri
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Fayzullayev'in sert şutunda, top üst direğe çarparak auta gitti.
13. dakikada Olaitan'ın pasıyla rakip kaleye sokulan Cerny'nin sol ayakla yaptığı plase vuruşta, top az farkla yandan dışarı çıktı.
24. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu ceza yayının solunda önünde bulan Kemen'in sert şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu sağına gelen meşin yuvarlağı uzanarak çıkardı.
36. dakikada Başakşehir öne geçti. Djalo'nun savunmadan çıkarken gönderdiği uzun pasta Duarte'nin kafayla karşıladığı top Selke'ye pas oldu. Penaltı noktası civarından seken meşin yuvarlağı Alman santrfor, şık bir dokunuşla ağlarla buluşturdu: 1-0
43. dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Savunmada Opoku'nun çıkarken yaptığı hata sonrasında rakibinden topu kapan Oh, süratle ceza sahasına girdi. Kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya pozisyonda düzgün bir vuruş yapan Güney Koreli golcü oyuncu, meşin yuvarlağı direk dibinden ağlara gönderdi: 1-1
58. dakikada Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün golüyle maçta 2-1 öne geçti.
88. dakikada Bertuğ Yıldırım, yaptığı kafa vuruşuyla maçta skoru eşitledi: 2-2
89. dakikada Bertuğ Yıldırım, golü atarken yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
90+7' Mustafa Hekimoğlu, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü kaydetti.