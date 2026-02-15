Milli Eğitim Bakanlığının sınav uygulama takvimini duyurmasının ardından, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yeniden gündeme geldi. 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflar ile hazırlık, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin katılabildiği sınav için başvuru süreci ve sınav tarihi en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, başvuruların nereden nasıl yapılacak?