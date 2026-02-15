YKS başvurusu ne zaman bitecek? ÖSYM 2026 TYT AYT son başvuru tarihi

İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylar 13.15’te sınav kağıtlarını teslim edecek. Saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara giriş yapılamayacak.

Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), AYT testinden sonra (aynı gün), saat 15.45’te başlayacak ve 17.45'te son bulacak. 120 dakika sürecek olan sınavın binasına ve salonlarına saat 15.30'dan sonra aday kabul edilmeyecek.