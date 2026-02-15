YKS başvurusu ne zaman bitecek? ÖSYM 2026 TYT AYT son başvuru tarihi

ÖSYM, 2026 yılında gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın başvuru tarihlerini açıkladı. Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Peki YKS ne zaman? ÖSYM 2026 TYT AYT sınav tarihi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2026 yılında gerçekleştirilecek YKS sınavına ilişkin takvim işliyor. ÖSYM YKS sınav ve başvuru tarihlerini duyurdu.
YKS başvurusu ne zaman bitecek?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecektir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) başvuran adayların da Millî Savunma Bakanlığı tarafından Millî Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS’ye başvuru yapmaları zorunludur. Ayrıntılı bilgi 2026-MSÜ Kılavuzu’nda yer almaktadır.
Daha önce bir yükseköğretim kurumundan ön lisans ve/veya lisans mezunu olan adayların; e-devlet mezuniyet bilgilerini kontrol ederek, mezuniyet bilgisi Yükseköğretim Bilgi Sistemi'nde bulunmayanların mezun oldukları üniversite aracılığıyla bu bilgilerin sisteme işlenmesini sağlamaları gerekmektedir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
YKS ne zaman? ÖSYM 2026 TYT AYT son başvuru tarihi
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
YKS saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor?
YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15’te başlayacak ve saat 12.30’da sonra erecek. 165 dakika olacak olan sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar saat 10.00'dan sonra alınmayacak.
İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Adaylar 13.15’te sınav kağıtlarını teslim edecek. Saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı bina ve salonlara giriş yapılamayacak.
Üçüncü oturum olan Yabancı Dil Yeterlilik Testi (YDT), AYT testinden sonra (aynı gün), saat 15.45’te başlayacak ve 17.45'te son bulacak. 120 dakika sürecek olan sınavın binasına ve salonlarına saat 15.30'dan sonra aday kabul edilmeyecek.