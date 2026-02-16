İzmir İZSU su kesintisi! 16 Şubat İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir’in Çubuk, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Menemen'deki kesinti yaklaşık 14 saati bulacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Şubat İzmir su kesintisi saatleri.

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Şubat günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Menemen, Çubuk ve Kemalpaşa'da yaşanacak. İşte etkilenecek mahalleler.

BORNOVA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? Bornova Çamkule, merkez, Serintepe 15.02.2026 saat 18:15 ile 16.02.2026 saat 00:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK? Kemalpaşa Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. yıl cumhuriyet 16.02.2026 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.