Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İzmir İZSU su kesintisi! 16 Şubat İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir İZSU su kesintisi! 16 Şubat İzmir’de su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

09:2016/02/2026, الإثنين
Yeni Şafak
Sonraki haber

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir’in Çubuk, Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Menemen'deki kesinti yaklaşık 14 saati bulacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 16 Şubat İzmir su kesintisi saatleri.

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 16 Şubat günü İzmir’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Menemen, Çubuk ve Kemalpaşa’da yaşanacak. İşte etkilenecek mahalleler.

BORNOVA’DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bornova Çamkule, merkez, Serintepe 15.02.2026 saat 18:15 ile 16.02.2026 saat 00:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA’DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Kemalpaşa Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. yıl cumhuriyet 16.02.2026 saat 07:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN’DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Menemen Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Günerli, İnönü, İstiklal, Tuzcullu, Villakent, 29 Ekim, 30 Ağustos, 85.yıl Cumhuriyet 15.02.2026 saat 20:33 ile 16.02.2026 saat 10:33 arasında yaklaşık 14 saat su kesintisi olacaktır.

#İzmir
#İZSU
#İzmir İZSU kesintisi
#Menemen
#Bornova
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi