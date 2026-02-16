Yeni Şafak
A101 Ramazan kampanyası başlattı: A101'de hangi ürünler indirimde?

A101 Ramazan kampanyası başlattı: A101’de hangi ürünler indirimde?

16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayı indirimleri var.
A101 aktüel ürünler kataloğunda Ramazan ayı indirimleri var.

A101, Ramazan'da temel gıda ürünlerine indirim yaptığını açıkladı. A101, Ramazan ayı boyunca yağdan şekere, salçadan makarnaya, çaydan kahvaltılık ürünlere kadar 450'yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyası kararı aldı. Uygulama hem fiziksel mağazalarda hem de A101’in online satış platformunda geçerli olacak.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay erişimini sağlamak amacıyla A101, Türkiye genelindeki 81 ilde bulunan 13 bin 500 mağazasında ve online alışveriş kanalında önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

A101 Ramazan indirimleri neler?

A101, Ramazan ayı boyunca yağdan şekere, salçadan makarnaya, çaydan kahvaltılık ürünlere kadar 450’yi aşkın temel gıda ürününde avantajlı fiyat kampanyası kararı aldı. Uygulama hem fiziksel mağazalarda hem de A101’in online satış platformunda geçerli olacak. Böylece Ramazan döneminde artan mutfak harcamalarına karşı vatandaşların bütçesine destek olunması ve Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilere kolay alışveriş imkanı sunulması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan A101 CEO’su Talat Olgay şunları söyledi: "Ramazan ayı, paylaşmanın ve dayanışmanın en güçlü şekilde hissedildiği bir dönem. Biz de A101 olarak bu özel dönemde müşterilerimizin yanında olmak için 450’yi aşkın temel gıda ürününde fiyatlarımızda kampanyalar gerçekleştireceğiz. Bu uygulamayı hem mağazalarımızda hem de online kanalımızda hayata geçirerek herkes için erişilebilir alışveriş imkânı sunmayı amaçlıyoruz. Güçlü tedarik yapımız ve yaygın mağaza ağımız sayesinde bu sorumluluğu Ramazan boyunca kararlılıkla sürdüreceğiz."


