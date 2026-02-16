AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listeleri sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediyor. Bu liste sayesinde, en son depremin nerede ve hangi şiddette olduğu öğrenilebiliyor. 16 Şubat 2026 itibarıyla, deprem olup olmadığı, özellikle İstanbul gibi yoğun nüfuslu bölgelerde merak ediliyor. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi 16 Şubat verilerine göre yaşanan son depremlerin listesi.

3 /5 2026-02-16 10:18:36 37.75167 37.67056 7.47 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman) 2026-02-16 10:16:46 39.22833 28.13556 7.58 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 10:08:38 40.40944 42.35556 7.11 ML 1.7 Şenkaya (Erzurum) 2026-02-16 09:50:50 38.72722 40.07333 10.71 ML 2.4 Palu (Elazığ) 2026-02-16 09:48:54 38.9225 43.54889 7.0 ML 2.4 Van Gölü - [01.55 km] Tuşba (Van) 2026-02-16 09:22:16 36.13417 28.7375 17.73 ML 2.1 Akdeniz - [51.43 km] Seydikemer (Muğla) 2026-02-16 09:19:12 37.17417 28.50417 7.12 ML 1.8 Menteşe (Muğla) 2026-02-16 09:01:18 39.26556 28.13528 6.49 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 08:45:18 40.90444 31.79194 7.22 ML 1.4 Mengen (Bolu) 2026-02-16 08:42:42 38.06944 37.76528 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 2026-02-16 08:19:11 36.99361 30.81056 7.0 ML 2.1 Aksu (Antalya) 2026-02-16 08:11:08 39.145 28.32056 5.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 07:34:43 39.18722 28.15889 11.87 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 07:28:47 39.24056 28.95583 12.66 ML 1.3 Simav (Kütahya) 2026-02-16 07:24:14 36.44444 36.27472 7.21 ML 2.6 Belen (Hatay) 2026-02-16 07:23:31 39.25417 28.98111 10.47 ML 1.2 Simav (Kütahya) 2026-02-16 07:06:42 39.24417 28.97222 13.97 ML 1.5 Simav (Kütahya) 2026-02-16 06:49:27 39.18806 28.34139 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 06:46:38 39.18389 28.11639 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 06:43:23 40.10639 41.63333 7.0 ML 1.5 Pasinler (Erzurum) 2026-02-16 06:15:20 39.24333 28.9775 10.82 ML 1.9 Simav (Kütahya) 2026-02-16 06:14:04 39.23972 28.98278 11.34 ML 1.7 Simav (Kütahya) 2026-02-16 06:01:50 40.83333 28.07194 6.98 ML 1.8 Marmara Denizi - [17.58 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) 2026-02-16 05:52:04 37.06806 30.58833 14.27 ML 2.2 Döşemealtı (Antalya) 2026-02-16 05:46:17 41.12167 33.46778 10.61 ML 1.7 İhsangazi (Kastamonu) 2026-02-16 05:43:32 39.19417 28.20944 11.7 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 05:39:14 37.00361 35.86972 17.14 ML 2.4 Ceyhan (Adana) 2026-02-16 05:21:59 36.95944 35.85722 7.0 ML 1.3 Ceyhan (Adana) 2026-02-16 05:13:35 41.12028 34.93917 6.97 ML 1.6 Osmancık (Çorum) 2026-02-16 05:10:03 39.21861 28.14611 9.59 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 04:44:35 39.18944 28.19194 10.12 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 04:38:44 38.3025 37.76083 7.04 ML 1.2 Akçadağ (Malatya) 2026-02-16 04:31:12 39.09222 28.20806 7.0 ML 1.3 Gördes (Manisa) 2026-02-16 04:20:59 39.22056 28.2725 8.64 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir) 2026-02-16 03:58:16 38.95194 27.82583 7.0 ML 1.3 Akhisar (Manisa)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2026.02.05 08:24:58 38.0245 37.5163 12.0 -.- 2.3 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 08:13:46 38.4777 38.0255 8.2 -.- 1.4 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.02.05 08:06:19 34.7920 32.4632 10.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.05 07:56:31 39.1948 28.0358 4.9 -.- 1.7 -.- SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:52:30 39.1217 28.3903 5.0 -.- 1.4 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:37:57 39.1680 28.3057 8.7 -.- 1.9 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 07:32:22 38.1433 37.8660 14.1 -.- 1.4 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:48:31 38.1298 37.9068 11.1 -.- 1.4 -.- CIGLIK-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:47:44 36.4953 31.0052 11.1 -.- 1.5 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2026.02.05 06:19:51 38.1482 37.8652 14.1 -.- 1.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:15:53 38.1453 37.8815 5.7 -.- 3.7 3.6 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:09:31 38.1487 37.8645 12.4 -.- 3.0 2.8 POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:06:23 38.1407 37.8793 6.3 -.- 3.2 3.1 YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2026.02.05 06:05:45 39.1520 28.3473 14.1 -.- 1.1 -.- YAYLABAYIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:52:49 39.1590 28.2070 10.7 -.- 1.3 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:46:55 39.1557 28.3068 12.9 -.- 2.3 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 05:46:20 36.7487 33.6353 18.2 -.- 1.4 -.- COMELEK-MUT (MERSIN) İlksel 2026.02.05 05:39:56 39.2453 28.1145 11.7 -.- 1.3 -.- KARAGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 04:40:38 39.2233 28.1012 7.4 -.- 1.8 -.- BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 04:39:55 37.7677 29.6618 9.8 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2026.02.05 04:14:48 37.3363 37.0858 5.8 -.- 1.8 -.- SARIERIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 04:12:45 38.5113 39.2103 9.7 -.- 1.9 -.- KAVAKTEPE-(ELAZIG) İlksel 2026.02.05 03:58:31 36.6880 25.4693 18.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.05 03:54:44 40.8412 31.7080 13.8 -.- 1.2 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel 2026.02.05 03:25:57 39.1863 28.0785 13.7 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 03:23:45 38.0633 38.3845 14.2 -.- 1.5 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel 2026.02.05 03:19:24 36.0890 31.0655 16.6 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.05 03:19:11 38.1077 38.4827 12.1 -.- 1.4 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2026.02.05 03:09:27 38.0717 37.3960 15.0 -.- 1.0 -.- AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 02:56:04 39.8277 26.2707 12.9 -.- 1.6 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2026.02.05 02:55:21 37.4225 36.9582 9.1 -.- 1.2 -.- OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 02:40:54 38.2860 38.2200 10.0 -.- 1.5 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.02.05 02:30:06 40.2680 31.7653 14.0 -.- 1.5 -.- YILDIZ-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel 2026.02.05 02:11:55 38.8305 27.7138 6.4 -.- 1.6 -.- KAYISLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2026.02.05 01:33:53 38.4220 39.0222 10.6 -.- 1.9 -.- CORTUNLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2026.02.05 01:23:22 39.8505 26.2963 6.3 -.- 2.1 -.- CAMKOY-EZINE (CANAKKALE) İlksel 2026.02.05 00:42:48 39.1865 28.1783 16.4 -.- 2.3 -.- YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.05 00:31:13 39.0702 25.8570 9.3 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.05 00:14:43 40.7123 27.7667 14.0 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.05 00:10:14 38.0583 36.5208 7.9 -.- 1.2 -.- ORTATEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.05 00:00:11 39.1522 28.3028 12.2 -.- 1.4 -.- KUCUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 23:35:30 39.2162 28.1393 8.9 -.- 1.2 -.- MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 23:14:21 39.2335 29.0528 10.2 -.- 1.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 23:06:10 39.2213 29.0502 9.8 -.- 1.7 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 22:57:16 36.9675 29.4153 3.9 -.- 1.7 -.- IBECIK-GOLHISAR (BURDUR) İlksel 2026.02.04 22:55:39 38.3090 37.6985 10.0 -.- 1.5 -.- BEKIRUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel 2026.02.04 22:46:38 36.4825 25.4870 4.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 22:04:15 39.1870 28.1200 11.3 -.- 1.5 -.- ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 21:13:43 38.2498 38.7748 3.0 -.- 1.5 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2026.02.04 20:06:38 35.6698 26.5062 28.4 -.- 3.3 3.2 EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 19:58:16 39.2147 29.0325 7.1 -.- 1.7 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:54:35 39.2057 29.0205 22.5 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:30:14 39.2042 28.9595 17.3 -.- 2.0 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 19:12:14 38.1507 38.4242 8.0 -.- 1.4 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2026.02.04 18:51:14 35.5760 26.5718 10.8 -.- 3.1 3.1 EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 18:47:03 37.8823 27.4537 1.4 -.- 1.6 -.- NAIPLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2026.02.04 18:45:11 37.9383 27.4387 10.5 -.- 1.5 -.- SIRINCE-SELCUK (IZMIR) İlksel 2026.02.04 18:16:47 40.7890 31.6540 7.0 -.- 1.7 -.- HAMZABEY-(BOLU) İlksel 2026.02.04 17:41:40 40.8097 27.7940 3.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.04 17:34:41 38.8198 37.4028 11.6 -.- 1.6 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel 2026.02.04 16:36:17 38.1770 30.4880 5.0 -.- 1.9 -.- KADILAR-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel 2026.02.04 15:37:13 40.8718 28.3145 18.5 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2026.02.04 15:30:02 38.4943 29.1403 17.9 -.- 1.4 -.- KATRANCILAR-ESME (USAK) İlksel 2026.02.04 14:37:58 37.0217 28.2070 12.7 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.04 14:33:23 37.9933 36.1718 4.1 -.- 1.7 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2026.02.04 14:19:53 39.2385 27.6900 5.0 -.- 1.1 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel 2026.02.04 14:09:17 34.7025 26.3133 14.4 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2026.02.04 14:08:31 39.1122 28.1042 15.2 -.- 1.0 -.- SAGRAKCI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2026.02.04 13:56:50 36.6308 25.0022 29.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2026.02.04 13:56:21 36.3713 28.4500 19.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2026.02.04 13:06:33 37.3095 36.9697 5.0 -.- 3.0 3.1 BAYRAMGAZI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2026.02.04 12:44:51 39.1722 28.2820 9.1 -.- 2.0 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2026.02.04 12:42:16 39.6693 26.0223 21.3 -.- 1.2 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2026.02.04 12:35:59 36.3682 33.6025 0.0 -.- 0.5 -.- PELITPINARI-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2026.02.04 12:33:34 36.2467 33.7855 0.0 -.- 1.3 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2026.02.04 12:04:16 39.0843 28.3320 2.6 -.- 0.8 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel 2026.02.04 11:58:43 39.1030 29.4038 8.3 -.- 1.1 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel 2026.02.04 11:42:48 36.9658 35.1037 12.5 -.- 2.6 -.- ARIKLI-TARSUS (MERSIN) İlksel 2026.02.04 11:28:48 39.0385 28.3525 5.0 -.- 1.0 -.- DARGIL-GORDES (MANISA) İlksel 2026.02.04 11:19:54 36.7863 26.1607 3.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel