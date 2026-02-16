Eskişehir TOKİ kura sonuçları hak sahipleri isim listesi sorgulama ekranı bugün gerçekleştirilen canlı çekiliş ile yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda TOKİ Eskişehir kura çekimi bugün saat 11:00’de gerçekleştiriliyor. Eskişehir merkez ile birlikte Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar’da toplam 6 bin 865 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirleniyor. İşte TOKİ Eskişehir kura sonuçları, 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi
Eskişehir TOKİ kura sonuçları hak sahipleri isim listesi sorgulama ekranı bugün yapılacak olan canlı çekiliş ile yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanan Eskişehir kura sonuçları isim listesinde. İşte Eskişehir merkez Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar TOKİ kura çekimi sonuçları hak sahipleri listesi.
TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Eskişehir kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmakta.