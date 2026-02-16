TOKİ Eskişehir kura sonuçları: 500 bin konut Eskişehir TOKİ kazananlar tam isim listesi

Eskişehir TOKİ kura sonuçları hak sahipleri isim listesi sorgulama ekranı bugün yapılacak olan canlı çekiliş ile yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir’de yapılacak 6 bin 55 konut için kura heyecanı devam ediyor. Eskişehir merkez ile ilçelerde başvuru yapan vatandaşlar, kura çekimiyle ilgili gelişmeleri yakından izlerken, gözler TOKİ tarafından açıklanan Eskişehir kura sonuçları isim listesinde. İşte Eskişehir merkez Odunpazarı, Tepebaşı, Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar TOKİ kura çekimi sonuçları hak sahipleri listesi.