Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki

12:3316/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Adalet Bakanı Akın Gürlek: İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez.
Adalet Bakanı Akın Gürlek: İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim faaliyetlerini genişletme kararına sert tepki gösterdi. Söz konusu adımların uluslararası hukuka ve insan onuruna aykırı olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, Türkiye'nin Filistin'in haklı mücadelesine ve iki devletli çözüm vizyonuna olan desteğini yineledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada kararı "asla kabul edilemez" olarak nitelendirdi. İsrail'in adımlarını uluslararası hukuka açık bir aykırılık olarak değerlendiren Gürlek, bağımsız ve egemen Filistin Devleti'nin tesisi için Türkiye'nin kararlı duruşunu bir kez daha vurguladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle;

"İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."


#son dakika
#Bakan Gürlek
#İsrail
#Batı Şeria
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan ne zaman başlıyor? Diyanet takvimine göre il il ilk oruç, ilk sahur, ilk teravih ve bayram saatleri belli oldu