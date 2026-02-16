2026 Ramazan ayı için geri sayım başladı; peki bu yıl kışın son günlerine denk gelen oruç süreci için bedenen ve ruhen hazır mısınız? 18 Şubat'ta başlayacak olan kutsal ayın tüm kritik tarihlerini, Diyanet takvimiyle tam uyumlu ve kapsamlı bir rehberle bir araya getirdik. On bir ayın sultanının ne zaman başlayacağını, ilk sahur ve ilk iftar tarihlerini Diyanet takvimi ışığında rehberimizde bulabilirsiniz.

1 /23 2026 yılında Ramazan, Şubat soğuğuyla kalplerimizi ısıtmaya geliyor. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü tutulacak ilk oruçtan, Mart sonundaki bayram coşkusuna kadar ihtiyacınız olan tüm dini ve pratik bilgileri tek bir içerikte topladık.

2 /23 2026 Ramazan Başlangıcı: İlk Oruç Hangi Gün? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan vakitlere göre, 2026 yılı Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayacaktır. 17 Şubat'ı 18 Şubat'a bağlayan gece ilk sahur heyecanı yaşanacak ve ilk oruç niyetleri edilecektir.

3 /23 İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak 2026? Ramazan'ın müjdeleyicisi olan ilk teravih namazı, 17 Şubat 2026 Salı günü yatsı ezanıyla birlikte camilerde ve evlerde eda edilecek.

4 /23 2026 Ramazan Kaç Gün Sürecek? Hicri takvim ve Miladi takvim arasındaki 11 günlük fark nedeniyle her yıl değişen tarihler, 2026 yılında Ramazan ayının 30 gün süreceğini göstermektedir.

5 /23 2026 Kadir Gecesi Ne Zaman? "Bin aydan daha hayırlı" olan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk gelmektedir. Bu özel gece, 15 Mart 2026 Pazar gününü 16 Mart Pazartesiye bağlayan gece idrak edilecektir.

6 /23 2026 Ramazan Bayramı Tarihleri: Tatil Kaç Gün? Bayram planı yapanlar için 2026 yılı takvimi oldukça merak ediliyor. İşte bayram günleri:

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2025 Perşembe

1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

7 /23 2026 Ramazan Ayının Teması ve Önemi Her yıl farklı bir manevi iklimle gelen Ramazan, 2026 yılında kış mevsiminin son günlerine denk geliyor. Bu durum, özellikle beslenme ve su tüketimi açısından daha dengeli bir süreç yönetmemize olanak tanıyacak. Aynı zamanda Ramazan ayı müslümanlar için manevi arınma ayı olarak büyük bir fırsat ayıdır.

8 /23 Kış Ramazanında Sağlıklı Beslenme Önerileri Hava sıcaklığının düşük olduğu dönemlerde oruç tutarken, metabolizmayı canlı tutmak kritiktir. Sahurda protein ağırlıklı (yumurta, peynir) beslenmek, gün boyu tokluk hissini artıracaktır.

9 /23 2026 Üç Aylar Ne Zaman? Ramazan'ın habercisi olan Üç Aylar, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü Recep ayı ile başladı.





10 /23 Fitre ve Zekat Miktarı 2026 Belirlendi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirledi.

11 /23 Oruç Tutarken Dikkat Edilmesi Gereken Sağlık İpuçları İftarda aniden ağır yemeklerden kaçının.

İftar ile sahur arasında en az 2-2.5 litre su tüketin.

Kafeinli içecekleri sınırlandırarak uyku kalitenizi koruyun.

12 /23 2026 Ramazan İmsakiyesi: Şehirlere Göre Farklılıklar İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde iftar vakitleri arasında birkaç dakikalık farklar olacaktır. Yerel imsakiye takvimini takip etmek, ibadetlerin vaktinde yerine getirilmesi için önemlidir.

13 /23 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR İMSAKİYE (İLK GÜN) 2026 Ramazan ayının ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki sahur ve iftar vakitleri şu şekildedir:

Şehir İmsak (Sahur) İftar (Akşam) İstanbul 06:22 18:49 Ankara 06:06 18:35 İzmir 06:28 18:57

























14 /23 İMSAKİYE VE VAKİTLER NEREDEN TAKİP EDİLECEK?

Ramazan ayı boyunca imsakiye, sahur ve iftar vakitleri il ve ilçelere göre değişiklik gösterecek. Vatandaşlar, bulundukları yere göre vakitleri Diyanet tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiye takvimi üzerinden takip edebilecek. Böylece oruç ibadetleri doğru vakitlerde yerine getirilebilecek.

15 /23 2026 RAMAZAN'IN İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN? 2026 Ramazan İmsakiye'sine göre ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba günü yatsı namazının ardından kılınacak.

16 /23 İLK SAHUR NE ZAMAN?

Ramazan ayının başlangıcı, hicri takvime göre belirleniyor. Buna göre ilk sahur 18 Şubat 2026 Çarşamba'yı 19 Şubat 2026 Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak, ilk iftar için ise 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı sofraya oturulacak.

17 /23 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

18 /23 İş Dünyası ve Ramazan: Çalışma Saatleri Düzenlemesi 2026 Ramazan'ının Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi sebebiyle, mesai saatlerinin iftar vaktiyle çakışma ihtimali yüksektir. Şirketlerin esnek çalışma modelleri bu dönemde öne çıkacaktır.

19 /23 Ramazan'da Ruhsal Detoks ve Farkındalık Sadece mideye değil, dile ve zihne de oruç tutturmak bu ayın özüdür. Meditasyon, kitap okuma ve sadeleşme pratikleri için 2026 Ramazan mükemmel bir fırsat sunuyor.

20 /23 RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK, BAYRAM HANGİ GÜN?

Takvime göre 19 Mart 2026 Perşembe günü arefe olacak. Aynı gün son oruç tutulacak. Ramazan Bayramı ise 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak. Bayramın üç gün sürmesi beklenirken, vatandaşlar şimdiden bayram planları için hazırlıklara başladı.

21 /23 2026 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olur mu?

Bayramın Cuma günü başlaması sebebiyle, hafta sonu ile birleşerek uzun bir tatil imkanı doğabilir.

22 /23