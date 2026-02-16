EN UZUN VE EN KISA ORUÇ HANGİ İLDE TUTULACAK?

9 Şubat'ta Ramazan'ın ilk günü İstanbul imsak vakti 06:22 iftar vakti 18:49 olup; İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü 12 saat 27 dakika oruç tutulacak.





Ramazan'ın son günü ise İstanbul için imsak 05:38 iftar vakti 19:21 olacak. Toplamda 13 saat 43 dakika oruç tutulacak.

En kısa oruç tutan şehir olan Hatay'da ilk gün imsak vakti 05:53 iftar vakti ise 18:27 olup, 12 saat 34 dakika oruç tutulacak. Ramazan'ın son günü ise imsak 05:15 iftar 18:53 olup, 13 saat 38 dakika oruç tutulacak.





Türkiye'de en uzun orucun tutulduğu il olan Sinop'ta ise Ramazan'ın ilk günü imsak 05:57 iftar 18:23 olup toplamda 12 saat 26 dakika oruç tutulacak. Son gün ise imsak 05:11 iftar 18:57 olup toplamda 13 saat 46 dakika oruç tutulmuş olacak.







