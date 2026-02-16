Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasının duruşması 6 Temmuz'a ertelendi

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasının duruşması 6 Temmuz'a ertelendi

16/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
İmamoğlu, sahte diploma davasında dördüncü kez hakim karşısına çıktı.
İmamoğlu, sahte diploma davasında dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasının duruşması 6 Temmuz'a ertelendi.

Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin, 'Zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talebiyle 4’üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşma İstanbul Adalet Sarayı'ndaki 59. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan 2 no’lu duruşma salonunda görüldü.

İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davasının duruşması 6 Temmuz'a ertelendi.



