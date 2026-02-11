Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olması sonrası, adına açılan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Gürlek'in bakan olmasını hazmedemeyen İmamoğlu, "Devlet geleneğimiz, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve geleceğimiz büyük tehdit altındadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararı'na göre; yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek oldu.
Yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Gürlek, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa ediyordu.
Gürlek, son dönemde İBB'deki yolsuzluklara, futboldaki bahis ve şike ile ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla kamuoyunda da adından sıkça söz ettirmişti.
İmamoğlu hazmedemedi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluklar nedeniyle tutuklanan Ekrem İmamoğlu, yolsuzlukları ortaya çıkaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in Adalet Bakanı olması sonrası adına açılan sosyal medya kanallarından karara tepki gösterdi.
"Cumhuriyetimiz tehdit altında"
İmamoğlu adına açılan ve CHP'liler tarafından yönetilen bir hesap üzerinden “Ya adalet ya sefalet” başlığıyla yaptığı açıklamada, adaletin olmadığı bir düzende huzur, refah ve kalkınmanın mümkün olmayacağını söyledi.