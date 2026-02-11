Yargı camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Gürlek, son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa ediyordu.

Gürlek, son dönemde İBB'deki yolsuzluklara, futboldaki bahis ve şike ile ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarıyla kamuoyunda da adından sıkça söz ettirmişti.

İmamoğlu adına açılan ve CHP'liler tarafından yönetilen bir hesap üzerinden “Ya adalet ya sefalet” başlığıyla yaptığı açıklamada, adaletin olmadığı bir düzende huzur, refah ve kalkınmanın mümkün olmayacağını söyledi.