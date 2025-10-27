İmamoğlu: Bilmiyorum, hatırlamıyorum

"Casusluk" suçu soruşturmasında, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek'in savcılıkça ifadeleri alındı. Savcılık ifadesinde Yanardağ'ı 'gazeteci' olarak tanıdığını, Melih Geçek'i de 12 yıldır 'bilgi-işlemci' olarak tanıdığını söyleyen İmamoğlu, "Hüseyin Gün’ü ise tanıdığımı hatırlamıyorum. Soruşturma başlatıldığını öğrendikten sonra medyaya düşen bu kişinin ve yanında bulunan kadın bir şahsın benimle olan fotoğrafımın avukatlarım tarafından bana gösterilmesinden sonra da Hüseyin Gün ismini tekraren anımsayamadım, fakat söz konusu ziyareti hatırladım" dedi. 'Wickr Me' isimli kripto mesajlaşma programını ilk kez duyduğunu söyleyen İmamoğlu, Gün'ün "Başkan olarak kastedilen kişi Ekrem İmamoğlu’dur. Yazışmada 'Mayor' olarak geçen kişi de Ekrem İmamoğlu’dur" şeklindeki ifadesine karşılık da "‘Mr Mayor, İmamoğlu, Başkan, Başkan Bey, Ekrem Başkan’ şeklinde yapılan yazışmalarda kastedilen kişinin ben olup olmadığımı bilmiyorum" diye konuştu. İmamoğlu, "Yazışmalarda geçen, sorduğunuz ‘150 bin kişilik dijital ordu’ şeklindeki ibare ile ne kastedildiğini bilmiyorum. Ama tahminimce İstanbul gönüllüleri kastedilmiş olabilir" dedi. İmamoğlu, "Hüseyin Gün ile Necati Özkan arasındaki yazışma içeriklerinden hiçbir şekilde bilgim yoktur" iddiasında bulundu.