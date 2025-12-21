Üç aylar başladı. İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" başlangıcını simgeleyen Regaip Gecesi, 25 Aralık Perşembe akşamı idrak edilecek. Üç aylara ulaşmanın sevincini yaşayan Müslümanlar, bu günü dua ve ibadetlerle değerlendiriyor. Peki Regaip Gecesi duası var mı, nasıl dua edilir, hangi dua okunur?
Recep, şaban ve ramazanı kapsayan, içinde birçok özel geceyi barındıran mukaddes üç aylar bugün yani 21 Aralık Pazar günü başladı. Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi kutsal geceler yer alıyor. Regaip Gecesi duası kapsamında okunması gerekenler nelerdir bu geceyi en güzele bir şekilde idrak etmek isteyenler merak ediliyor. İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Gecesi, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. İşte Regaip gecesi duası kapsamında okunması gerekenler.
Regaip gecesine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek gecelerde nasıl dua edilmeli?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.
Regaip gecesinde nasıl duası etmeliyiz?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya, üç ayların başlangıcında idrak edilen Regaip gecesinin Müslümanlara büyük fırsatlar sunduğunu söyledi.
Kapukaya, bu geceyle rağbetin yalnızca Allah'a olması gerektiğini belirterek, bu gecede Müslümanların nefislerinden uzaklaşması gerektiğini ifade etti. Regaip gecesinden sonraki günde oruç tutmanın faziletli olduğunu belirten Kapukaya, "Bu mübarek gecede Kur'an-ı Kerim okuyup ülkemizin, milletimizin, Müslümanların geleceği, mazlumların esaretten kurtulması için dua etmeliyiz. Mümkünse bu gece sadaka vermeliyiz. Fakirleri, yoksulları, kimsesizleri ziyaret ederek onlarla bu manevi atmosferin içinde bir araya gelmeliyiz." dedi.
Regaip gecesi duası
Euzü billahi mineş-şeytanir-racîm Bismillahir-rahmanir-rahîm
Ey Bizleri varlığa erdiren, var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran Güzeller Güzeli Rabbimiz! Sana sonsuz hamd ü senalar olsun. Kainatın İftihar Tablosu Peygamber Efendimiz'e Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen şu mübarek gecede bir kere daha dergâh-ı ilahînin önünde el açıp yalvarıyoruz:
Ya ilahel Alemin!
Bize verdiğin isteme duygusu ve istenenleri vereceğin inancıyla rahmetinin vüs'ati genişliğindeki kapına dayanıyor, şu mübarek gecede bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kısmını beyan. Beklediğimiz asırlardan beri bizi kıvrım kıvrım kıvrandıran dertlerimize derman.. İcabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
Regaip Gecesi'ne özel bir dua bulunmamasına rağmen bilinen ve tavsiye edilen duaları okuyarak Rabbimiz’den af, bağışlanma ve mağfiret dilemek oldukça önemlidir.
Okunuşu: "Allahumme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim."
“Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!”
Okunuşu: “Sübbuhun Kuddüsün Rabbüna ve Rabbülmelaiketi verruh”
“Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”
Okunuşu: "Rabbigfir verham vetecevez amme teğlemü inneke entel eazzul ekram."
“Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.”
