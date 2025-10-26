Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyede

16:3226/10/2025, Pazar
DHA
Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı.

hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Çağlayan'daki
İstanbul Adalet Saray
ı'nda ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 11.00 sıralarında adliyeye geldi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve partililer de adliyeye geldi. Özgür Özel'in saat 14.00 sıralarında Çağlayan Meydanı'nda açıklama yaptı.

Güvenlik önlemi alındı

Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.

İfade işlemleri başladı

Şüpheli Ekrem İmamoğu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alınıyor.




