Ekrem İmamoğlu 'casusluk' soruşturması kapsamında ifade vermek için adliyede

Ekrem İmamoğlu'nun hakkındaki casusluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade işlemleri başladı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı çevresinde sabah erken saatlerden itibaren yoğun güvenlik önemli alındı.
Güvenlik önlemi alındı
Adliye bahçesi ve meydanda Çevik Kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi sürüyor. Adliyeye vatandaş ve personel girişi yasaklanırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliyeden çıkarak meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.
İfade işlemleri başladı
Şüpheli Ekrem İmamoğu'nun ifade işlemleri akşam saatlerinde başladı. Şüpheli Hüseyin Gün'ün 'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' olduğu belirtilen yapının casusluk bağlantısı hakkında emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu öğrenildi.Diğer yandan aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler Necati Özkan, Melih Geçek ve Merdan Yanardağ’ın da ifadeleri alınıyor.