Zemheri ne zaman başlıyor? Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? 2025-2026 zemheri takvimi

Zemheri, kış mevsiminin en çetin dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Türkiye’de özellikle aralık ayının son günleriyle birlikte etkisini hissettiren bu süreç, ani sıcaklık düşüşleri ve hava dalgalanmalarıyla bilinir. 2025-2026 zemheri takvimi de soğuyan havalarla birlikte vatandaşların gündeminde yer aldı.





Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Halk arasında kabul gören takvime göre zemheri dönemi 22 Aralık’ta başlıyor ve 30 Ocak’ta sona eriyor. Bu tarih aralığı, sonbahar ile kış geçişinin en sert hissedildiği zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Özellikle Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde bu süreçte soğuk hava dalgaları daha belirgin hale geliyor.

Zemheri kaç gün sürüyor?

Zemheri, toplamda 40 günlük bir dönemi kapsıyor. Bu süre boyunca hava sıcaklıklarında keskin değişimler yaşanabiliyor. Birkaç gün içinde 15 derecenin üzerindeki değerlerden tek haneli rakamlara düşüşler görülebiliyor. Bu nedenle zemheri, hastalıkların daha sık görüldüğü dönemlerden biri olarak anılıyor.

Zemheri ne demek, ne anlama geliyor?

Zemheri kelimesi, Arapça “zem” (kış) ve Farsça “harir” (uğultu) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Eski Türkçede kış mevsimini ifade etmek için kullanılan bu kavram, özellikle sert soğukların ve zorlayıcı hava koşullarının yaşandığı dönemi tanımlamak için tercih ediliyor.



