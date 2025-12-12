Zemheri ne zaman başlıyor? Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? 2025-2026 zemheri takvimi

Zemheri dönemi, 2025-2026 kış sezonu öncesinde soğuk havaların etkisini artırmasıyla yeniden gündemde. Halk takvimine göre “karakış” olarak bilinen bu süreç, sert sıcaklık değişimleri ve hastalık riskinin yükselmesiyle öne çıkıyor. Peki zemheri ne zaman başlıyor, kaç gün sürüyor ve ne anlama geliyor? İşte merak edilen tarihler ve detaylar.
Zemheri, kış mevsiminin en çetin dönemlerinden biri olarak kabul edilir. Türkiye’de özellikle aralık ayının son günleriyle birlikte etkisini hissettiren bu süreç, ani sıcaklık düşüşleri ve hava dalgalanmalarıyla bilinir. 2025-2026 zemheri takvimi de soğuyan havalarla birlikte vatandaşların gündeminde yer aldı.
Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?
Halk arasında kabul gören takvime göre zemheri dönemi 22 Aralık’ta başlıyor ve 30 Ocak’ta sona eriyor. Bu tarih aralığı, sonbahar ile kış geçişinin en sert hissedildiği zaman dilimi olarak öne çıkıyor. Özellikle Türkiye’nin iç ve yüksek kesimlerinde bu süreçte soğuk hava dalgaları daha belirgin hale geliyor.
Zemheri kaç gün sürüyor?
Zemheri, toplamda 40 günlük bir dönemi kapsıyor. Bu süre boyunca hava sıcaklıklarında keskin değişimler yaşanabiliyor. Birkaç gün içinde 15 derecenin üzerindeki değerlerden tek haneli rakamlara düşüşler görülebiliyor. Bu nedenle zemheri, hastalıkların daha sık görüldüğü dönemlerden biri olarak anılıyor.
Zemheri ne demek, ne anlama geliyor?
Zemheri kelimesi, Arapça “zem” (kış) ve Farsça “harir” (uğultu) sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor. Eski Türkçede kış mevsimini ifade etmek için kullanılan bu kavram, özellikle sert soğukların ve zorlayıcı hava koşullarının yaşandığı dönemi tanımlamak için tercih ediliyor.
Zemheri, TDK bilgilerine göre kara kış anlamı taşımaktadır. Tarihte, 1330 yılındaki bazı kaynaklarda rastlanan zemheri sözcüğü, 'Zamharir' sözcüğünden türemiştir. Zemheri, 22 Aralık tarihinde çıkmakta olan ve yaklaşık 40 gün süren soğuk günleri ifade etmektedir. Zemherinin bir adı da erbaindir (karakış). Erbain Arapça 40 sayısı, anlamına gelir ve zemheri esasta 40 gündür. Fakat bazı yörelerde 45 gün olarak kabul edilir.