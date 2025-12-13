Akaryakıt fiyatları araç sahiplerinin bir numaralı gündeminde yer alıyor. Motorin ve mazot fiyatları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemidir. Güncel akaryakıt fiyatları , ekonomik koşullara ve dünya petrol piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak sık sık değişmektedir. Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları.