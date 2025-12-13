Bursalılar, BUSKİ tarafından yapılan su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. Güncel verilere göre, Bursa'da bugün su kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokakların listesi BUSKİ'nin resmi kanallarından duyuruldu. Su kesintileri, genellikle altyapı çalışmaları veya arızalar nedeniyle planlanıyor ve tüketicilerin mağdur olmaması için önceden saat ve tarih bilgisiyle açıklanıyor. Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi

1 /4 Bursa’da yaşayan vatandaşlar, BUSKİ tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Su kesintilerinin hangi ilçe, mahalle ve sokaklarda olacağı her gün tarih ve saat bilgisiyle paylaşılıyor. İşte bugün Bursa genelinde planlanan su kesintilerinin detaylı listesi ve etkilenecek bölgeler. İşte 13 Aralık Bursa’da bugün su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi.

2 /4 İNEGÖL CUMHURİYET Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

3 /4 İNEGÖL ERTUĞRULGAZİ Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/12/2025 09:00 Planlanan Bitiş Tarihi: 20/12/2025 18:00 Kesim Tarihi: 13/12/2025 09:00 Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 13.12.2025 - 20.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.