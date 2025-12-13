Lider Galatasaray, Süper Lig 16. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılı ekip, 4-1 galibiyetle ayrıldı.
Aslan'a üç puanı getiren golleri 7. dakikada Leroy Sane, 11. dakikada Roland Sallai, 56. dakikada Victor Osimhen ve 90+3. dakikada Mauro Icardi kaydetti.
Sarı-kırmızılıların kart sınırında yer alan Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray, puanını 39 yaptı ve maç fazlasıyla Trabzonspor ile arasındaki farkı 5'e çıkarttı.
Sarı-kırmızılılar bir sonraki hafta evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
7' Galatasaray karşılaşmada 1-0 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla ceza sahasına giren Sane'nin sağ çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlarla buluştu: 0-1
11' Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası dışı ön çizgisi üzerinde topla buluşan Sallai'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından ağlara gitti: 0-2
15' Sağ kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin yerden ortasında arka direkte topla buluşan Osimhen'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
37' Antalyaspor defansının hatalı geri pasında araya girerek topu kazanan Osimhen, ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta gitti.
56' Galatasaray, Victor Osimhen'in golü ile maçta farkı üçe çıkarıyor. Yunus Akgün'ün uzun pasıyla sol kanatta topla buluşan Victor Osimhen, hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Abdullah Yiğiter'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 0-3.
69' Antalyaspor, Sander van de Streek'in golü ile maçta farkı ikiye indirdi. Dario Saric'in kafayla indirdiği topu iyi takip eden Sander van de Streek, yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşla topu Günay Güvenç'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-3.
90+3' Galatasaray, Mauro Icardi'nin golü ile farkı tekrar üçe çıkarttı: 1-4.