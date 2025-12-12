Gusül abdesti nasıl alınır, niyet nasıl getirilir, farz ve sünnetleri neler?

Gusül abdesti, İslam’da temizlik ibadetlerinin en önemlilerinden biridir. Sadece farzları değil, sünnetleri de merak edilen bu ibadetin doğru şekilde yerine getirilmesi gerekir. Gusül abdesti almak isteyen kişinin, önce niyet etmesi, ardından ağız ve burnunu suyla iyice yıkaması, sonrasında da tüm bedeni kuru yer kalmayacak şekilde yıkaması farzdır. Bunun yanında sünnet olarak gusle başlarken besmele çekmek gerekmektedir. Peki, gusül abdesti nasıl alınır? İşte adım adım boy abdesti alınışı.

1 /5 Gusül abdestinin nasıl alınacağı, hem farzları hem de sünnetleriyle birlikte en çok merak edilen konulardan biridir. Gusül abdesti, belirli adımlarla gerçekleştirilir. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve bu abdestin farz ve sünnetleri nelerdir?

2 /5 Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinden kurtulmak için yapılması gereken dinî temizlik demektir. Kur’an-ı Kerim’de, “Eğer cünüp iseniz, iyice temizlenin (yıkanın)” (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6) buyurulmaktadır. Hz. Peygamberin (sas) sünnetinde de, ihtilam olma (rüyalanma) veya cinsel ilişki sonucu cünüplük hâlinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletmek emredilmiştir (Buhârî, Gusül, 22, 28; Müslim, Hayız, 87, 88; Ebû Dâvûd, Taharet, 127).

3 /5 Gusül abdesti nasıl alınır ve bu abdestin farz ve sünnetleri nelerdir? Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

4 /5 Sünnete uygun gusül abdesti nasıl alınır? Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır: Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.