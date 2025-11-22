Yılın son ayınlarına girerken başlayacak olan bu kutsal zaman dilimi, içinde Regaib, Miraç ve Berat Kandilleri gibi mübarek geceleri ve nihayetinde oruç ayı Ramazan'ı barındırıyor. Peki, Üç Aylar ne zaman başlıyor? İşte Recep, Şaban ve Ramazan ayı başlangıç tarihi 2025 - 2026 takvimi ve tüm detaylar. Peki 3 ayların başlangıcı ne zaman, Recep, Şaban, Ramazan hangi tarihte?