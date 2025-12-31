Yeni Şafak
TOKİ kurasına katılacaklar listesi: Hakkari 500 bin konut projesinde başvurusu kabul edilen ve reddedilenlerin isimleri açıklandı

10:2431/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları çekiliyor. Bin 557 konutun inşa edileceği Hakkari’de kuraları bugün çekiliyor. Hakkari için kura çekimi saat 14:00'da başlayacak ve kuralar Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacak. 500 bin sosyal konut projesinde Hakkari merkez başta olmak üzere Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde TOKİ kurasına katılacak isimler ile başvurusu reddedilenlerin lisesi yayımlandı. İşte Hakkari sosyal konut kurasına katılacakların isim listesi ile başvurusu kabul edilmeyenler.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipliği belirleme kuraları çekiliyor. Hakkari’de yapılacak toplam bin 557 konut için kura çekimi bugün saat 14:00'te Hakkari Valiliği Şehit Öğretmen Mücahid Tunç Konferans Salonu'nda yapılacak. Proje kapsamında Hakkari merkez ile birlikte Çukurca, Derecik, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde konut sahibi olmaya hak kazanacak adayların isim listeleri ile başvurusu uygun bulunmayanlara ait listeler kamuoyuyla paylaşıldı. İşte Hakkari TOKİ 500 bin konut kura süreci: kuraya girenler ve elenen başvurular.

HAKKARİ MERKEZ VE İLÇELERİ TOKİ SOSYAL KONUT KURASINA KATILACAKLAR VE BAŞVURUSU REDDEDİLENLERİN İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

#TOKİ
#Hakkari TOKİ kurası
#500 bin sosyal konut projesi
#Hakkari toki kurasına katılacaklar
