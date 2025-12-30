Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 31 Aralık Şanlıurfa Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Son dakika duyurusu

Şanlıurfa'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Meteoroloji veriler ile birlikte beklenen yoğun kar yağışı sonrasında Şanlıurfa Valiliğinden de resmi açıklama geldi. Öğrenciler Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi? sorusunu merak ederken, valilikten sevinden haber paylaşıldı. İşte kar tatili için yapılan resmi duyuru.
Kar yağışı Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yağışların yoğun şekilde beklendiği Şanlıurfa'da da öğrencilerin akıllarındaki tek soru yarın okulların tatil edilip edilmediği konusu oldu. Peki Şanlıurfa Valiliğinden tatil açıklaması yapıldı mı? Yarın okul var mı? İşte resmi açıklamalar.
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK ÇARŞAMBA
Şanlıurfa Valiliği, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında eğitime bir gün ara verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."
Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gündür ara verilmişti.