Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 31 Aralık Şanlıurfa Valiliği kar tatili açıklaması geldi mi? Son dakika duyurusu

"Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 31 Aralık Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır."