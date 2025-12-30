Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ortak basın toplantısında konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ortak basın toplantısında konuşuyor

18:3030/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyoruz.

İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz iki gemimizden biri Somalı açıklarında diğeri Karadeniz'de görev yapacak.

Bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk.

Somali'de uzay limanı kurmayı hedefliyoruz.

İsrail'in Somaliland kararı kabul edilemez.

İsrail'in Somaliland'i tanıma kararı gayrimeşrudur.

Somali'nin toprak bütünlüğünü savunmaya devam edeceğiz.

Somali'nin birliği önceliğimizdir.

Mahmud'un konuşmasından satır başları ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk milletine çok teşekkür etmek istiyorum.

Çok zor zamanlarımızda yanımızda oldukları için.

Türkiye'nin iş birliği çok önemli.

İsrail'in 26 Aralık'taki bu hareketinden sonrasında bizim yanımızda olmuş bütün kardeş ülkelere teşekkür ediyoruz.

Netanyahu'nun bu saldırgan tavrı kesinlikle kabul edilemez.

Somali'deki bazı gruplar içerisinde de bazı ayrılıklar var.

Biz ulusal kalkınma planımıza kararlılıkla tam bağlılıkla devam ediyoruz.

Son iki yılda Somali ve Türkiye yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor.

Güvenlik alanındaki çalışmalar buna bir örnek.

Somali'nin en zor zamanlarında Türkiye'nin uzattığı yardım eli çok önemli.

Ayrıntılar Geliyor...

Ayrıntılar Geliyor...
