Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kar yağışı uyarılarının ardından, bugün okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji, 30 Aralık 2025 Salı günü, havanın daha da soğuyacağını ve kar yağışının etkisinin artacağını duyurdu. Yetkililer, buzlanma ve don tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Öğrenciler ve veliler, tatil kararının alınıp alınmadığını öğrenmek için gelişmeleri takip ediyor. Peki, bugün Van'da okullar tatil mi? Kar tatili ilan edilen ilçeler hangileri? İşte, Van Valiliği'nden gelen son açıklamalar ve kar tatiliyle ilgili detaylar.

1 /4 Yurt genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 30 Aralık Salı günü okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Valilikler, sosyal medya hesapları üzerinden kar tatiliyle ilgili açıklamalar yaparken, olası buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı da uyarılarda bulundu. Peki, Van’da bugün okullar tatil mi? 30 Aralık Salı günü için kar tatili uygulanacak mı? İşte konuyla ilgili son gelişmeler ve tatil açıklamaları.

2 /4 Van'da okullar tatil mi? Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

3 /4 Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.