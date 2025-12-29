Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu raporlarını yayınlarken gözler okullara çevrildi. Türkiye’nin büyük bir çoğunluğu soğuk hava etkisine girerken kar yağışı, bazı illerde etkisini arttırdı. Haftanın ilk gününde olumsuz hava koşulları sebebiyle Bolu, Şırnak, Kastamonu, Van, Bolu, Düzce, Aksaray, Yozgat,Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Sinop, Ağrı, Mardin, Çankırı, Bingöl, Kırşehir, Şanlıurfa, Tokat, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Batman gibi illerde ve bazı ilçelerde okullarda eğitime ara verildi. Sakarya'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Salı kar tatili olacak mı? Sakarya Valiliği kar tatili açıklaması
Sakarya'nın 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Sakarya’da etkili olan kar yağışı sebebiyle 3 ilçede okullar, kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bir gün tatil edildi.
Sakarya’nın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı ve olumsuz hava şartları eğitimi de etkiledi. Karasu, Hendek ve Akyazı Kaymakamlıkları, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar sebebiyle bazı okullarda ve taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Karar çerçevesinde, Akyazı ilçesinde bulunan 78 okulda taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Karasu ilçesinde ise Kurudere, Yassıgeçit ve Kızılcık Mahallelerinde bulunan ilk ve ortaokullarda taşımalı eğitim yapan öğrenciler için okullar tatil edildi. Hendek’te ise 4 mahallede eğitimin tamamına 1 gün ara verilirken, 18 mahallede sadece taşımalı eğitim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri için okulların tatil edildiği bildirildi.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 29 Aralık Pazartesi günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklanmıştı.
Kent merkezi ve ilçelerde devam eden yoğun kar yağışı sonrası bazı il valiliklerinden 30 Aralık Salı günü için kar tatili açıklamaları gelmeye başladı.
İşte 30 Aralık 2025 Salı kar tatili olan iller listesi;
30 Aralık Salı günü okulların durumuyla ilgili beklenen açıklama geldi. Şırnak, Siirt, Batman ve Bolu’da yarın okullar tatil olacak.
HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
ŞIRNAK: Merkez, Güçlükonak, Uludere, Beytüşşebap, İdil ilçesi (köy okulları)
BOLU: Tüm ilçelerde İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim öğretime ara verildi.
SİİRT: İl genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma ve olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
BATMAN: 30.12.2025 Salı günü, Batman il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacaktır.
HAFTANIN İLK GÜNÜ 25 İLDE OKULLAR TATİL OLDU
Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girerken illerden kar tatili haberleri peş peşe geldi. 29 Aralık Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar eğitim öğretim faaliyetlerine ara verdi.
Bolu, Şırnak, Kastamonu, Van, Bolu, Düzce, Aksaray, Yozgat,Muş, Bitlis, Bartın, Karabük, Hakkari, Sinop, Ağrı, Mardin, Çankırı, Bingöl, Kırşehir, Şanlıurfa, Tokat, Ordu, Elazığ, Gaziantep, Batman gibi illerin ilçelerinde veya merkezlerinde okullar tatil oldu.