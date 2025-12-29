Yeni Şafak
Emekliye %12,42 kök zam hesabı çıktı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için 16.881 TL alanlar...

16:0129/12/2025, Pazartesi
Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım sürerken, milyonlarca emeklinin maaşını etkileyecek iki kritik düzenleme aynı anda gündeme geldi. Enflasyon artışıyla birlikte en düşük emekli maaşında yapılması beklenen yeni taban düzenlemesi, 17 bin TL ile 30 bin TL arasında maaş alan emekliler için gelir tablosunu yeniden şekillendiriyor.

2026 yılına girilirken emekliler için sadece zam oranı değil, en düşük emekli maaşına yapılacak olası artış da merak konusu oldu. Enflasyon beklentilerinin yüzde 12–13 aralığında yoğunlaşması, farklı maaş dilimlerindeki emekliler için yeni hesaplamaları beraberinde getirdi.

Ocak 2026 yaklaşırken yaklaşık 16 milyon emeklinin gözü emekli zammı hesaplamalarına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinleşecek. Bu yılki artış, önceki dönemlerle aynı olacak şekilde iki ayrı başlık altında olacak. 5 Ocak tarihinde SSK, Bağ-Kur kök maaş zammı netleşecek. Ardından Hazine destekli olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için düzenleme Meclis'e gelecek.

OCAK 2026’DA EMEKLİYE ZAM 2 BAŞLIKTA UYGULANACAK

Ocak ayında emeklilerin gelirini artıracak ilk düzenleme, SSK ve Bağ-Kur kök maaşlarına yapılacak 6 aylık enflasyon zammı olacak. İkinci adım ise en düşük emekli maaşına yönelik taban aylık düzenlemesi olarak öne çıkıyor. Taban aylık artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Kök maaşı düşük olan emekliler için Hazine destekli artış Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışması sonrası Meclis'e getirilecek. 

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 12,42

Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,17 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin, Haziran 2025–Ocak 2026 dönemine ilişkin 6 aylık enflasyonun yüzde 12,42 civarında oluşabileceğine işaret ediyor. Söz konusu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaş artışında temel referans olarak kabul ediliyor. 6 aylık enflasyon beklentisi ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı dikkate alındığında ise 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi yüzde 18,84 zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YENİ SENARYO

Temmuz 2025’te Meclis kararıyla 16 bin 881 TL’ye yükseltilen en düşük emekli maaşı için Ocak 2026’da yeni bir eşik gündemde. Yıl sonu enflasyon beklentileri baz alındığında, taban maaşın 19 bin TL civarına taşınabileceği öngörülüyor. Ancak bu artışın miktarı, kök maaşlardan bağımsız olarak Hazine katkısıyla belirleneceği için net rakam yapılacak yasal düzenleme sonrası ortaya çıkacak.

Emekliye zam takvimi şöyle olacak:

5 Ocak 2026'da emekli ve memur zammı kesinleşecek

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis Başkanlığına sunulacak

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek

Genel Kurul'da oylanacak

Resmi Gazete'de yayımlanacak

Zamlı SSK emeklisi maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emekli maaşları ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Bununla beraber Ocak ayının son haftasında memur ve memur emeklilerinin zam farkları hesaplara geçecek. 

MEVCUT MAAŞLARA GÖRE OLUŞAN YENİ GELİR TABLOSU

6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 12,42 olması ve buna yüzde 4 ek ödemenin eklenmesi halinde, mevcut maaşlara göre oluşan yeni gelirler dikkat çekiyor. 17 bin TL seviyesindeki bir emekli maaşı yaklaşık 19 bin 875 TL’ye yükselirken, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin geliri 23 bin TL bandını aşıyor. Üst dilimlerde ise 30 bin TL maaş alan emekliler için yeni tutarın 35 bin TL seviyesine yaklaştığı görülüyor.

Bu tablo, enflasyon zammının özellikle orta ve üst maaş gruplarında belirgin bir artış yarattığını ortaya koyuyor.

EMEKLİ ZAMMI OCAK AYINDA NETLEŞECEK

Ocak 2026 emekli zammı, TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı aralık ayı enflasyon verisiyle birlikte kesinlik kazanacak. Kök maaş artışları ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi, yapılacak yasal adımların ardından resmen yürürlüğe girecek.

SSK VEYA BAĞ-KUR’LUYUM, NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 

17.000 TL → Yeni maaş: 19.875 TL 

17.500 TL → Yeni maaş: 20.460 TL 

18.000 TL → Yeni maaş: 21.045 TL 

18.500 TL → Yeni maaş: 21.630 TL 

19.000 TL → Yeni maaş: 22.214 TL 

19.500 TL → Yeni maaş: 22.800 TL 

20.000 TL → Yeni maaş: 23.383 TL 

21.000 TL → Yeni maaş: 24.553 TL 

22.000 TL → Yeni maaş: 25.723 TL 

23.000 TL → Yeni maaş: 26.893 TL 

24.000 TL → Yeni maaş: 28.063 TL 

25.000 TL → Yeni maaş: 29.233 TL 

26.000 TL → Yeni maaş: 30.403 TL 

27.000 TL → Yeni maaş: 31.572 TL 

28.000 TL → Yeni maaş: 32.742 TL 

29.000 TL → Yeni maaş: 33.911 TL 

30.000 TL → Yeni maaş: 35.081 TL

