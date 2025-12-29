Emekliye %12,42 kök zam hesabı çıktı: En düşük SSK, BAĞ-KUR maaşı için 16.881 TL alanlar...

MEVCUT MAAŞLARA GÖRE OLUŞAN YENİ GELİR TABLOSU

6 aylık enflasyon beklentisinin yüzde 12,42 olması ve buna yüzde 4 ek ödemenin eklenmesi halinde, mevcut maaşlara göre oluşan yeni gelirler dikkat çekiyor. 17 bin TL seviyesindeki bir emekli maaşı yaklaşık 19 bin 875 TL’ye yükselirken, 20 bin TL maaş alan bir emeklinin geliri 23 bin TL bandını aşıyor. Üst dilimlerde ise 30 bin TL maaş alan emekliler için yeni tutarın 35 bin TL seviyesine yaklaştığı görülüyor.

Bu tablo, enflasyon zammının özellikle orta ve üst maaş gruplarında belirgin bir artış yarattığını ortaya koyuyor.