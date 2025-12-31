Suudi Arabistan Yemen’de BAE’yi vurdu

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu (Meşruiyeti Destekleme Koalisyonu) kuvvetleri, Yemen’in güneyindeki Mukalla limanında bazı silah depolarına bombardıman düzenledi. Saldırılar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen Güney Yemen Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı kuvvetleri hedef aldı. Suudi Arabistan, BAE’nin Yemen’deki hareketliliklerinin Arap Koalisyonu’nun kuruluş amacına ters düştüğünü söyleyerek BAE’den 24 saat içinde Yemen’den kuvvetlerini çekmesini istedi. Başkenti İran destekli Husi militanların işgali altındaki Yemen’de Aden merkezli Meşru Hükümet ise BAE ile bütün askeri iş birliği anlaşmalarını iptal ederek Yemen’den çekilmesi talebini tekrarladı.

Muhammed Bin Selman, Muhammed Bin Zayed

SİLAH SEVKİYATI HEDEF ALINDI

BAE destekli GGK’ya bağlı kuvvetler, geçtiğimiz hafta Yemen’in güneyindeki Hadramut’a kuvvet sevk ederek Aden hükümetinden izin almadan buraya yerleşti. Suudi Arabistan hükümeti ise bunu reddettiğini belirterek GGK güçlerinin çekilmesini talep etti. Buna rağmen GGK militanlarının Mukalla kentindeki limana silah taşıması üzerine Arap Koalisyonu’na ait savaş uçakları limana bombardıman düzenledi. Konuya dair bir açıklama yapan Koalisyon’un Sözcüsü Albay Türki el-Maliki, saldırıların bu silahları hedef alan sınırlı bir operasyon olduğunu bildirdi. Bu gelişmelerin son dönemde BAE’nin Sudan’da katliamlar işleyen paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) silah sağladığı yönündeki iddiaların artmasına eş zamanlı gelmesi dikkat çekiyor.

BAE’YE ÇEKİL ÇAĞRISI

Mukalla limanına yönelik saldırının ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, BAE’den 24 saat içinde Yemen’deki tüm kuvvetlerini çekmesi talep edildi. Suudi Arabistan'ın ulusal güvenliğinin "kırmızı çizgi" olduğu belirtilen açıklamada, BAE’nin Yemen’deki hareketliliğinin Arap Koalisyonu’nun kurulduğu temellere aykırı olduğuna dikkat çekilerek tüm taraflardan Yemen'de başlatılan barışçıl diyalog sürecine uyması istendi. Suudi Arabistan'ın verdiği sürenin sona ermesine kısa bir süre kala BAE de kuvvetlerini Yemen'den çekeceğini ilan etti. BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde BAE güçlerinin 2019'de zaten çekildiği ve Yemen'de kalan anti-terör kuvvetinin de çekileceği aktarıldı.

ASKERİ ANLAŞMALAR İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Yemen Liderlik Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, koalisyonun hava saldırıları sonrası yaptığı açıklamada, BAE ilen olan tüm askeri iş birliği anlaşmalarının iptal edildiğini bildirdi. Alimi, Mukalla’da vurulan silah ve askeri araçların BAE’nin El-Fecira limanından Yemen’e taşındığına dikkat çektiği açıklamasında, bu silah ve araçların gemilere yüklendiğine ve başka yere kaçırılacağına işaret etti. El-Alimi ayrıca, Meşru Hükümet kontrolündeki bölgelerde 90 günlük olağanüstü hal ilan ederken, 72 saatliğine bölgenin hava sahası ve limanlarının kapatıldığını açıkladı.

Güney Yemen Geçiş Konseyi kimdir?

Yemen’de 32 yıllık Ali Abdullah Salih rejiminin yıkıldığı halk ayaklanmasının ardından kurulan GGK’nın 2018 yılında BAE’nin Aden Körfezi’ndeki Sokotra Adası’na asker çıkarmasının ardından Aden’de yönetimi ele geçirme girişiminde bulunduğu belirtiliyor. 1991 yılında eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve devrim sonrası ilk Cumhurbaşkanı olan Abdurabbu Mansur Hadi’nin girişimleriyle Kuzey Yemen ile birleşen Güney Yemen’in bağımsızlığını isteyen grup, BAE tarafından destekleniyor. 2018 yılındaki olayların ardından Arap Koalisyonu’nun müdahalesiyle BAE, Sokotra Adası’ndan çekilmiş, GGK ise Aden’deki Meşru Hükümeti tanıyarak diyalog sürecine katılmayı kabul etmişti.







