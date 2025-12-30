Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Somaliland' tepkisi: Reddediyoruz

Suudi Arabistan, İsrail'in Somalilan'i bağımsız bir devlet olarak tanıma kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyor, İsrail’in bildirisini reddediyoruz" denildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık’ta Somaliland bölgesini “bağımsız ve egemen bir devlet” olarak tanıdıklarını açıklamıştı.
Bu kararla İsrail, Somaliland’i tanıyan tek ülke oldu.
Suudi Arabistan'dan İsrail'e 'Somaliland' tepkisi
Somaliland krizi
Somaliland, 1991’de Somali’den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak bugüne kadar uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.
Somali hükümeti ise Somaliland’i ülkenin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve bölgeye ilişkin tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.