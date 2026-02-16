Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Müslümanlar, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahur için sofraya oturacak. 19 Şubat akşamı ise yılın ilk iftarı yapılacak. İstanbul'da ilk sahur ne zaman, ilk iftar saat kaçta? 2026 Diyanet'e göre İstanbul Ramazan imsakiyesi.

Oruç ibadetinin devam ettiği mübarek Ramazan ayı boyunca iftar vakitleri imsakiye üzerinden gün gün takip edilebiliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı İstanbul İmsakiyesine göre 2026 yılı İstanbul imsakiyesi merak ediliyor.

2026 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayının idrak edileceği tarih belli oldu. Buna göre; 2026 Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek.







İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ NASIL ÖĞRENİLİR? Vatandaşlar, ikamet ettikleri illere ait 29 günlük tam imsakiye listesine Hurriyet.com.tr 2026 Ramazan İmsakiyesi adresi üzerinden ulaşabilecek.

İSTANBUL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte vatandaşlar ilk sahura 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece kalkacak. İlk oruç ise 19 Şubat günü sabah ezanıyla birlikte tutulmaya başlanacak.

Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin dört bir yanında iftar ve sahur saatleri farklılık gösterecek.

İSTANBUL'DA İLK SAHUR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk sahur 18 Şubat 2026 tarihinde 06.22 saatinde yapılacak.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR NE ZAMAN?

İstanbul'da ilk iftar 19 Şubat 2026 tarihinde saat 18.49'da açılacak.

İSTANBUL'DA İLK TERAVİH NE ZAMAN?

İstanbul 18 Şubat 2026 Yatsı Vakti: 20.08