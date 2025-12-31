Gazze’de terör devleti İsrail’in bombaları altında can veren, kışın bastırmasıyla donma tehlikesiyle yüzleşen masum bebeklerin çığlığı İstanbul’da yankılanacak. Yeni yılın ilk sabahında Türkiye uyumuyor, susmuyor; insanlık onuru için Galata Köprüsü’ne akıyor. Milli İrade Platformu öncülüğünde düzenlenecek tarihi yürüyüşte on binler, işgalciye karşı tek yürek olup "soykırıma dur" diyecek.









GAZZE’DE BEBEKLER DONUYOR, DÜNYA İZLİYOR





10 Ekim’den bu yana yürürlükte olduğu iddia edilen ateşkesi binden fazla kez ihlal eden işgal güçleri, bölgeye insani yardım girişini de engelleyerek soykırımı zamana yayıyor. Hava şartlarının kötüleşmesiyle birlikte derme çatma çadırların yüzde 90’ı sular altında kaldı. Şimdiye kadar 25 kişinin donarak can verdiği Gazze Şeridi’nde, anne ve babalar bebeklerinin soğuktan ölmemesi için insanüstü bir mücadele veriyor.









İnsanlığın tarafındayız Filistin için 1 Ocak'ta Galata'dayız! Sinmiyoruz, susmuyoruz, unutmuyoruz... Gündem













“GECELERİ UYUYAMIYORUM”





Gazze’deki dramın en acı şahitlerinden biri olan anne Esma el-Cebri, 3 aylık ikizlerini hayatta tutabilmek için verdiği mücadeleyi şu sözlerle anlattı: "Çocuklara bir şey olur korkusuyla geceleri uyuyamıyorum. Gündüzleri de 4 çocuğa bakabilmek için uyuyamıyorum. Yıkadığımız çamaşırların kuruması için 3-4 gün bekliyoruz."









Baba Ramazan el-Cebri ise yaşadıkları çaresizliği, "3 aylık bu çocuklar 3-4 hastane gezdi" sözleriyle dile getirdi.









GALATA "VİCDAN KÜRSÜSÜNE" DÖNÜŞECEK





İsrail’in bu vahşetine ve "Gazzeli bebekler donmasın" feryadına sessiz kalmayan Türkiye, 1 Ocak 2026 sabahı tarihi bir yürüyüşe hazırlanıyor. Milli İrade Platformu öncülüğünde, TÜGVA, sendikalar, futbol kulüpleri ve 400’e yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenecek olan "Büyük Filistin Yürüyüşü", saat 08.30’da Galata Köprüsü’nde başlayacak.









Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı İbrahim Beşinci, tüm vatandaşları bu tarihi buluşmaya davet ederek şu ifadeleri kullandı: "Bizler için Galata Köprüsü, inşallah vicdan kürsüsüne dönüşüyor, köprü olmaktan öteye geçiyor."









ŞEHİTLERİMİZE DUA, KATİLLERE LANET





Program kapsamında sabah namazında Ayasofya, Sultanahmet, Taksim, Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde bir araya gelinecek. Kılınan namazların ardından şehitlerimiz için eller semaya açılacak, dualar edilecek. Ardından on binler, sel olup Galata Köprüsü'ne akacak.









BİLAL ERDOĞAN: GERÇEK BİR ATEŞKES YOK





TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, sözde ateşkes sürecinde İsrail’in saldırılarına ara vermeden devam ettiğine dikkat çekti. Erdoğan, yürüyüşün amacını şu sözlerle vurguladı: "Gazze'de gerçek bir ateşkes olmadığı gibi, Batı Şeria'daki sivillere yönelik saldırılar da hiçbir zaman olmadığı kadar artmış durumda. 1 Ocak sabahı dünyaya yeniden güçlü bir ses vermek için Galata Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum."









TARİHİ KULEYE FİLİSTİN KEFİYESİ





Yürüyüş öncesinde İstanbul’un simgesi Galata Kulesi de Filistin direnişinin sembolüyle kuşandı.









TÜGVA tarafından kuleye dev bir Filistin kefiyesi asıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği o anları sosyal medya hesabından paylaşan TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, şu notu düştü:









"Karanlık en kesif haliyle üzerimize gelse de biz şafağın sahipleriyiz. Batı'nın sahte ışıklarına inat, Doğu'nun hakikat güneşini Galata'dan aleme ilan ettik. Bu kefiye, mazlumların ahı değil, zalimlerin korkusudur. Mescid-i Aksa'dan esen rüzgar, bugün Galata'nın bağrında fırtınaya dönüşmüştür. Bilsinler ki biz kaderin üstündeki o mutlak kadere baş koyduk."









ZİNDANLARDA "YAVAŞ ÖLÜM" POLİTİKASI





Öte yandan Filistinli kurumların yayınladığı raporlar, işgal zindanlarındaki vahşetin boyutunu da gözler önüne serdi. Rapora göre;





2025 yılı boyunca 600’ü çocuk, 200’ü kadın olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli gözaltına alındı.





İsrail hapishanelerinde son bir yılda 32 tutuklu işkence ve tıbbi ihmal nedeniyle şehit oldu.





7 Ekim 2023’ten bu yana hapishanelerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e ulaştı.





Ortak açıklamada İsrail’in hapishaneleri sistematik işkence merkezlerine dönüştürdüğü belirtilerek, "İşgalciler, hapishaneleri ve askeri kampları sistematik işkence alanlarına dönüştürdü. İsrailli yetkililer tutuklular aleyhinde yavaş ölüm politikası izliyor" denildi.









BULUŞMA NOKTASI





Tarih: 1 Ocak 2026, Perşembe





Saat: 08.30



