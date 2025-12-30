Şırnak'ta TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi yapılacak. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için yapılan kura çekilişi, Şırnak'ta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şırnak'taki hak sahipleri, TOKİ Youtube canlı yayını üzerinden kura çekilişi izledi. İşte 500 bin sosyal konut Şırnak kura sonuçları isim listesi.