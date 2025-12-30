Yeni Şafak
Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi: Cizre, Beytüşşebap, İdil, Silopi, Uludere ve Güçlükonak 500 bin konut kurası çekildi

16:2230/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Şırnak'ta TOKİ kura çekilişi yapıldı. 500 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri devam ediyor. Bin 492 konutun inşa edileceği Şırnak TOKİ kura çekilişi bugün Temmuz Kongre Salonu'ndan yapıldı. İşte Şırnak TOKİ sosyal konut kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Şırnak'ta TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişi yapılacak. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için yapılan kura çekilişi, Şırnak'ta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Şırnak'taki hak sahipleri, TOKİ Youtube canlı yayını üzerinden kura çekilişi izledi. İşte 500 bin sosyal konut Şırnak kura sonuçları isim listesi.

TOKİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ KAZANANLARIN İSİM LİSTESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN


Şırnak TOKİ kura çekimine katılacak vatandaşlar belli oldu. İşte TOKİ Şırnak konut kurasına katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isim listesi.


