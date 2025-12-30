Ankara'da okullar tatil mi 31 Aralık? Ankara Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Ankara kar yağışı son durum

Ankara'da kar yağışı için geri sayım başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan güncel hava durumu değerlendirmelerine göre, başkent Ankara'da gece saatlerinde kar yağışının beklendiği bildirildi. Kar yağışının beklendiği Ankara'da öğrenciler ise okullar tatil edilecek mi? sorusunun yanıtını merak ediyor. Yurt genelinde birçok ilde eğitime ara verilirken, Ankara Valiliği açıklamaları da yakından takip ediliyor. Peki yarın Ankara'da okullar tatil edildi mi? Valilik açıklama yaptı mı? İşte son dakika açıklamalar.
Ankara'da beklenen kar yağışı sonrasında, öğrenciler tarafından tatil konusu da gündemdeki ilk sıraya yerleşti. Türkiye'nin birçok ilinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Ankara'da ise gece saatlerinde beklenen kar yağışının ardından hem veliler hem de öğrenciler yarın okullar tatil mi? sorusunu merak eder oldu. Ankara Valiliğinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, kar yağışının artış göstermesi ve hayatı olumsuz etkileyecek duruma gelmesi halinde tatil kararı çıkabilir. Detaylar haberimizde.
ANKARA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK KAR TATİLİ VAR MI?
Ankara'da henüz okullar tatil edilmedi. Ancak ilerleyen saatlerde kar yağışının beklendiği belirtildi. Ankara Valiliği, okulların tatil edilmesine yönelik resmi bir açıklama yaptığında sayfamızda yer alacak.
METEOROLOJİ'DEN UYARI
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışlarıyla birlikte hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanmaktadır.
Bununla birlikte özellikle gece ve sabah saatleri başta olmak üzere yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları beklenmektedir. Yağışlı havanın Perşembe gününden itibaren yurdu terk etmesi ve hava sıcaklığının düşük olmasıyla birlikte yer yer sis ve pus hadiseleri görüleceği tahmin edilmektedir.
Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkisini devam ettirmesi beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, buzlanma ve don olayı ile görüş mesafesinde azalma gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.
TÜRKİYE YENİ YILA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVAYLA GİRİYOR
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025'in son günü ile yeni yılın ilk günü Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yılın son gününde yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey kesimlerden başlayarak yurt genelinde azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi ve alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.
Yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden rüzgar etkili olacak.
Perşembe günü ise rüzgarın, Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yılbaşında bazı illerde beklenen hava durumu şu şekilde:
Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6°C, en yüksek 2°C.
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmurlu, en düşük -1°C, en yüksek 5°C.
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0°C, en yüksek 10°C.
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1°C, en yüksek 8°C.
Antalya: Parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8°C, en yüksek 16°C.
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4°C, en yüksek 14°C.
Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12°C, en yüksek 3°C.
Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16°C, en yüksek -2°C.
Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2°C, en yüksek 12°C.
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimlerde kar yağışlı, en düşük 2°C, en yüksek 6°C.